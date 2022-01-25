25 января 2022

Первых лиц Екатеринбурга тестируют на COVID-19 по новой схеме

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Пресс-тур по Центру истории камнерезного дела имени Алексея Козьмича Денисова-Уральского. Екатеринбург , орлов алексей
Соответствующее решение приписывают Алексею Орлову Фото:
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Коронавирус COVID-19

Высших должностных лиц Екатеринбурга — мэра Алексея Орлова, его замов и глав районов — тестируют на коронавирус в новом формате. Об этом URA.RU сообщил источник в городской власти.

«Теперь каждую неделю, по вторникам, руководителей централизованно собирают на третьем этаже [администрации], туда приезжают врачи, берут анализы. Первое такое тестирование прошло 25 января. Прежде подобного не было», — поделился собеседник. Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян подтвердила URA.RU, что тестирование первых лиц города на коронавирус накануне прошло, но назвала такую практику обычной (якобы такое было и ранее).

Как писало URA.RU, 24 января Орлов на утреннем совещании объявил, что треть сотрудников мэрии должна быть переведена на дистанционный формат работы. А позднее запустил массовую вакцинацию в крупных муниципальных предприятиях. Свои решения Орлов объяснил ростом заболеваемости коронавирусом.

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Высших должностных лиц Екатеринбурга — мэра Алексея Орлова, его замов и глав районов — тестируют на коронавирус в новом формате. Об этом URA.RU сообщил источник в городской власти. «Теперь каждую неделю, по вторникам, руководителей централизованно собирают на третьем этаже [администрации], туда приезжают врачи, берут анализы. Первое такое тестирование прошло 25 января. Прежде подобного не было», — поделился собеседник. Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян подтвердила URA.RU, что тестирование первых лиц города на коронавирус накануне прошло, но назвала такую практику обычной (якобы такое было и ранее). Как писало URA.RU, 24 января Орлов на утреннем совещании объявил, что треть сотрудников мэрии должна быть переведена на дистанционный формат работы. А позднее запустил массовую вакцинацию в крупных муниципальных предприятиях. Свои решения Орлов объяснил ростом заболеваемости коронавирусом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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