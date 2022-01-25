Первых лиц Екатеринбурга тестируют на COVID-19 по новой схеме

Соответствующее решение приписывают Алексею Орлову Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Высших должностных лиц Екатеринбурга — мэра Алексея Орлова, его замов и глав районов — тестируют на коронавирус в новом формате. Об этом URA.RU сообщил источник в городской власти.

«Теперь каждую неделю, по вторникам, руководителей централизованно собирают на третьем этаже [администрации], туда приезжают врачи, берут анализы. Первое такое тестирование прошло 25 января. Прежде подобного не было», — поделился собеседник. Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян подтвердила URA.RU, что тестирование первых лиц города на коронавирус накануне прошло, но назвала такую практику обычной (якобы такое было и ранее).

Как писало URA.RU, 24 января Орлов на утреннем совещании объявил, что треть сотрудников мэрии должна быть переведена на дистанционный формат работы. А позднее запустил массовую вакцинацию в крупных муниципальных предприятиях. Свои решения Орлов объяснил ростом заболеваемости коронавирусом.

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