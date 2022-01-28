Российского дипломата признали персоной нон грата

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Пресс-конференция о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге». Екатеринбург, депутат, политик, чиновник, галстук, пиджак, деловой костюм, парламентарии, дипломат, рубашка
Дипломата из РФ подозревают в шпионаже Фото:

Правительство Германии объявило персоной нон грата сотрудника российского консульства в Мюнхене. Его подозревают в шпионаже, сообщает немецкое издание Spiegel.

«Федеральное правительство выслало российского дипломата из страны. <…> Сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен „нежелательным лицом“. По словам людей, знакомых с процессом, мужчина лишь якобы был аккредитован как дипломат — на самом деле он был штатным сотрудником российской службы внешней разведки», -сообщило издание Spiegel.

Немецкие следователи обвиняют сотрудника консульства РФ в шпионаже в пользу России. Его личность якобы была разоблачена в рамках расследования дела о шпионаже задержанного в 2021 году в Германии гражданина РФ Ильнура Н.

До ареста Ильнур Н. был научным сотрудником научно-технической кафедры в университете Германии. По версии Генпрокуратуры ФРГ, мужчина минимум трижды встречался с сотрудником российской секретной службы. Якобы на двух встречах Ильнур Н. передавал информацию из университета, а взамен получал деньги.

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Правительство Германии объявило персоной нон грата сотрудника российского консульства в Мюнхене. Его подозревают в шпионаже, сообщает немецкое издание Spiegel. «Федеральное правительство выслало российского дипломата из страны. <…> Сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен „нежелательным лицом“. По словам людей, знакомых с процессом, мужчина лишь якобы был аккредитован как дипломат — на самом деле он был штатным сотрудником российской службы внешней разведки», -сообщило издание Spiegel. Немецкие следователи обвиняют сотрудника консульства РФ в шпионаже в пользу России. Его личность якобы была разоблачена в рамках расследования дела о шпионаже задержанного в 2021 году в Германии гражданина РФ Ильнура Н. До ареста Ильнур Н. был научным сотрудником научно-технической кафедры в университете Германии. По версии Генпрокуратуры ФРГ, мужчина минимум трижды встречался с сотрудником российской секретной службы. Якобы на двух встречах Ильнур Н. передавал информацию из университета, а взамен получал деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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