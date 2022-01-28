Володин заявил, что Россия не станет воевать с Украиной

28 января 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Войны между РФ и Украиной не будет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине России и Украине нужно добиваться мира между странами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления депутата Верховной Рады Виктора Медведчука о том, что украинским парламентариям нужно приехать в РФ и сесть за стол переговоров. «России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого. Любой диалог всегда лучше. Строить необходимо его интересы на взаимной основе, защищая интересы своих граждан. Чем быстрее депутаты Верховной Рады это осознают и поддержат предложение Виктора Медведчука, тем будет лучше для всех», — написал Володин в своем telegram-канале. Спикер Госдумы также объяснил, почему его украинские коллеги не едут в Россию, чтобы сесть за стол переговоров. «Ответ прост: не едут, потому что прекрасно знают — Россия с Украиной воевать не будет», — считает Володин. О том, что Россия не собирается «вторгаться» в Украину ранее сообщали в МИД РФ, напоминают «Дни.ру». По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева, лишь одна мысль о войне между русскими и украинцами является неприемлемой. О том, что Россия не хочет военного конфликта говорил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

России и Украине нужно добиваться мира между странами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления депутата Верховной Рады Виктора Медведчука о том, что украинским парламентариям нужно приехать в РФ и сесть за стол переговоров. «России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого. Любой диалог всегда лучше. Строить необходимо его интересы на взаимной основе, защищая интересы своих граждан. Чем быстрее депутаты Верховной Рады это осознают и поддержат предложение Виктора Медведчука, тем будет лучше для всех», — написал Володин в своем telegram-канале. Спикер Госдумы также объяснил, почему его украинские коллеги не едут в Россию, чтобы сесть за стол переговоров. «Ответ прост: не едут, потому что прекрасно знают — Россия с Украиной воевать не будет», — считает Володин. О том, что Россия не собирается «вторгаться» в Украину ранее сообщали в МИД РФ, напоминают «Дни.ру». По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева, лишь одна мысль о войне между русскими и украинцами является неприемлемой. О том, что Россия не хочет военного конфликта говорил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.