27 января 2022

Зарплаты уборщиков снега в Екатеринбурге вызвали спор во власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный снегопад в Екатеринбурге, снег, администрация екатеринбурга, уборка снега, трактор, зима, коммунальщики, коммунальное хозяйство, мэрия екатеринбурга
В индексации зарплат власти видят один из путей к повышению качества уборки снега в городе Фото:

Чиновники разного уровня уже несколько недель спорят о том, как должна вырасти зарплата работников дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ), которые очищают улицы Екатеринбурга от снега. По словам источников URA.RU в горадминистрации, решающее совещание у мэра Алексея Орлова по этой теме намечено на следующую неделю.

О том, что зарплаты в ДЭУ вырастут, муниципальные власти объявили в конце прошлого года. Это решение вызвано серьезным кадровым дефицитом: некомплект грейдеристов и механизаторов составлял до 20 процентов. Для специалистов более привлекательной стала работа на крупных инфраструктурных проектах (как, например, строительство трассы до Казани), где платят значительно больше.

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«Сейчас в ДЭУ получают в среднем, наверное, 35-40 тысяч рублей. В декабре с руководителей ДЭУ собрали их предложения. Они считают, что нужно проиндексировать зарплаты на 20%. После этого начались множественные совещания — на уровне [начальника комитета по благоустройству Тамары] Благодатковой, [профильного вице-мэра Алексея] Бубнова и [вице-мэра по финансам Андрея] Корюкова», — описал один из собеседников.

«Мэрия предлагает иной сценарий: прямо сейчас повысить зарплаты на 10% и еще на 10% через полгода. Сначала ожидалось, что финальное решение будет принято в середине января, теперь рабочий сценарий — следующая неделя», — добавил второй источник. Дозвониться до пресс-службы «серого дома» к моменту публикации не удалось.

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Чиновники разного уровня уже несколько недель спорят о том, как должна вырасти зарплата работников дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ), которые очищают улицы Екатеринбурга от снега. По словам источников URA.RU в горадминистрации, решающее совещание у мэра Алексея Орлова по этой теме намечено на следующую неделю. О том, что зарплаты в ДЭУ вырастут, муниципальные власти объявили в конце прошлого года. Это решение вызвано серьезным кадровым дефицитом: некомплект грейдеристов и механизаторов составлял до 20 процентов. Для специалистов более привлекательной стала работа на крупных инфраструктурных проектах (как, например, строительство трассы до Казани), где платят значительно больше. «Сейчас в ДЭУ получают в среднем, наверное, 35-40 тысяч рублей. В декабре с руководителей ДЭУ собрали их предложения. Они считают, что нужно проиндексировать зарплаты на 20%. После этого начались множественные совещания — на уровне [начальника комитета по благоустройству Тамары] Благодатковой, [профильного вице-мэра Алексея] Бубнова и [вице-мэра по финансам Андрея] Корюкова», — описал один из собеседников. «Мэрия предлагает иной сценарий: прямо сейчас повысить зарплаты на 10% и еще на 10% через полгода. Сначала ожидалось, что финальное решение будет принято в середине января, теперь рабочий сценарий — следующая неделя», — добавил второй источник. Дозвониться до пресс-службы «серого дома» к моменту публикации не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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