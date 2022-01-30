В Пермской художественной галерее задумались над сменой названия

31 января 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Сменив помещение, Пермская галерея может поменять и название Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермская художественная галерея после переезда в новое здание может сменить название. Этот вопрос обсуждается среди музейщиков, рассказала директор учреждения Юлия Тавризян. «Это вопрос, на самом деле. Например, Художественный музей, Музей изобразительного искусства им. Серебренникова…» — поделилась Тавризян вариантами нового названия на встрече с поклонниками галереи, передает корреспондент URA.RU. Смена бренда может произойти после полного переезда галереи в новое здание, окончание строительства которого запланировано на 2023 год. Сейчас часть фондов музея и реставрационную мастерскую из здания Спасо-Преображенского кафедрального собора начали перевозить во временное помещение. Николай Серебренников, в честь которого могут назвать галерею, с 1925 по 1949 годы занимал пост директора, а после, до 1960 года, — главного хранителя галереи. По его инициативе и при непосредственном участии складывались основные коллекции музея. Он сыграл главную роль в появлении коллекции пермской деревянной скульптуры, одного из культурных брендов Пермского края. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермская художественная галерея после переезда в новое здание может сменить название. Этот вопрос обсуждается среди музейщиков, рассказала директор учреждения Юлия Тавризян. «Это вопрос, на самом деле. Например, Художественный музей, Музей изобразительного искусства им. Серебренникова…» — поделилась Тавризян вариантами нового названия на встрече с поклонниками галереи, передает корреспондент URA.RU. Смена бренда может произойти после полного переезда галереи в новое здание, окончание строительства которого запланировано на 2023 год. Сейчас часть фондов музея и реставрационную мастерскую из здания Спасо-Преображенского кафедрального собора начали перевозить во временное помещение. Николай Серебренников, в честь которого могут назвать галерею, с 1925 по 1949 годы занимал пост директора, а после, до 1960 года, — главного хранителя галереи. По его инициативе и при непосредственном участии складывались основные коллекции музея. Он сыграл главную роль в появлении коллекции пермской деревянной скульптуры, одного из культурных брендов Пермского края.