30 января 2022
28 января 2022

В Пермской художественной галерее задумались над сменой названия

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, кафедральный собор, галерея, виды перми
Сменив помещение, Пермская галерея может поменять и название Фото:

Пермская художественная галерея после переезда в новое здание может сменить название. Этот вопрос обсуждается среди музейщиков, рассказала директор учреждения Юлия Тавризян.

«Это вопрос, на самом деле. Например, Художественный музей, Музей изобразительного искусства им. Серебренникова…» — поделилась Тавризян вариантами нового названия на встрече с поклонниками галереи, передает корреспондент URA.RU.

Смена бренда может произойти после полного переезда галереи в новое здание, окончание строительства которого запланировано на 2023 год. Сейчас часть фондов музея и реставрационную мастерскую из здания Спасо-Преображенского кафедрального собора начали перевозить во временное помещение.

Николай Серебренников, в честь которого могут назвать галерею, с 1925 по 1949 годы занимал пост директора, а после, до 1960 года, — главного хранителя галереи. По его инициативе и при непосредственном участии складывались основные коллекции музея. Он сыграл главную роль в появлении коллекции пермской деревянной скульптуры, одного из культурных брендов Пермского края.

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Пермская художественная галерея после переезда в новое здание может сменить название. Этот вопрос обсуждается среди музейщиков, рассказала директор учреждения Юлия Тавризян. «Это вопрос, на самом деле. Например, Художественный музей, Музей изобразительного искусства им. Серебренникова…» — поделилась Тавризян вариантами нового названия на встрече с поклонниками галереи, передает корреспондент URA.RU. Смена бренда может произойти после полного переезда галереи в новое здание, окончание строительства которого запланировано на 2023 год. Сейчас часть фондов музея и реставрационную мастерскую из здания Спасо-Преображенского кафедрального собора начали перевозить во временное помещение. Николай Серебренников, в честь которого могут назвать галерею, с 1925 по 1949 годы занимал пост директора, а после, до 1960 года, — главного хранителя галереи. По его инициативе и при непосредственном участии складывались основные коллекции музея. Он сыграл главную роль в появлении коллекции пермской деревянной скульптуры, одного из культурных брендов Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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