Юрист рассказала об ожидающих россиян прибавках к выплатам

Россиянам проиндексируют ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) россиянам и набор социальных услуг проиндексируют в феврале 2022 года. В результате этого социальные выплаты будут увеличены, рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

По словам юриста, прибавку получат те, кто получает ЕДВ и набор социальных услуг. Данные выплаты начисляются получившим производственную травму, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы, подвергшимся воздействию радиации после аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также после испытаний на Семипалатинском полигоне.

«Размер ЕДВ у инвалидов 3-й группы увеличится с 1125,04 рубля до 1219,54, у инвалидов 2-й группы — с 1707,36 до 1850,77, у инвалидов 1-й группы — с 2875,70 до 3117,25. Также и остальные получатели ЕДВ получат прибавку на коэффициент индексации 1,084», — поделилась Красовская с Life .

Набор соцуслуг вырастет с 1211,6 рубля до 1313,4 рубля. В эту сумму входят лекарства и продукты лечебного питания для детей-инвалидов (1011,6 рубля), санаторно-курортное лечение (156,5 рубля), проезд на пригородном и междугородном транспорте к месту лечения (145,3 рубля).

С 1 февраля в России проводится индексация выплаты инвалидам, чернобыльцам, вдовам ветеранов Великой Отечественной войны и участникам войны. На 8,4% увеличится материнский капитал. Также, как заявила URA.RU депутат Госдумы Светлана Бессараб, с 1 апреля ожидается повышение социальных пенсий россиянам.

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