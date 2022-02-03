Жители Краснотурьинска испугались мужчину, пристававшего к детям

Неизвестный мужчина предлагал девочкам деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Краснотурьинске (Свердловская область) мужчина приставал к 13-летним девочкам, предлагая им проводить его до дома за 500 рублей. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«[Мужчина] подошел к малолетним школьницам, крикнул им „попались“ и схватил одну из них, сказав, что она пойдет с ним», — говорится в группе «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на местных жителей. По их словам, мужчина, будучи пьяным, предлагал девочкам 500 рублей, чтобы те проводили его до дома.

Скрыться девочкам удалось, когда они забежали в магазин. Продавец вызвала полицию, но подростки не стали обращаться к правоохранителям.

URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СУ СКР по Свердловской области Александру Шульге. Он пообещал уточнить информацию.