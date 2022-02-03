03 февраля 2022

Жители Краснотурьинска испугались мужчину, пристававшего к детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, полицейский, мужчина, зима, пустая улица
Неизвестный мужчина предлагал девочкам деньги Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) мужчина приставал к 13-летним девочкам, предлагая им проводить его до дома за 500 рублей. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«[Мужчина] подошел к малолетним школьницам, крикнул им „попались“ и схватил одну из них, сказав, что она пойдет с ним», — говорится в группе «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на местных жителей. По их словам, мужчина, будучи пьяным, предлагал девочкам 500 рублей, чтобы те проводили его до дома.

Скрыться девочкам удалось, когда они забежали в магазин. Продавец вызвала полицию, но подростки не стали обращаться к правоохранителям.

URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СУ СКР по Свердловской области Александру Шульге. Он пообещал уточнить информацию.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) мужчина приставал к 13-летним девочкам, предлагая им проводить его до дома за 500 рублей. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. «[Мужчина] подошел к малолетним школьницам, крикнул им „попались“ и схватил одну из них, сказав, что она пойдет с ним», — говорится в группе «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на местных жителей. По их словам, мужчина, будучи пьяным, предлагал девочкам 500 рублей, чтобы те проводили его до дома. Скрыться девочкам удалось, когда они забежали в магазин. Продавец вызвала полицию, но подростки не стали обращаться к правоохранителям. URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СУ СКР по Свердловской области Александру Шульге. Он пообещал уточнить информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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