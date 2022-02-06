Байден переговорил с Макроном перед его встречей с Путиным

Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили усилия по сдерживанию РоссииФото: Evan Vucci AP/TASS
Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор об усилиях по сдерживанию России. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.
«Президент Джо Байден сегодня разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили продолжающиеся дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в пресс-релизе.
Встреча Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным состоится 7 февраля, передает RT. Макрон назвал главную тему переговоров с Путиным, пишет Life. За предыдущие две недели главы России и Франции провели три телефонных разговора.
Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор об усилиях по сдерживанию России. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома. «Президент Джо Байден сегодня разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили продолжающиеся дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в пресс-релизе. Встреча Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным состоится 7 февраля, передает RT. Макрон назвал главную тему переговоров с Путиным, пишет Life. За предыдущие две недели главы России и Франции провели три телефонных разговора.