06 февраля 2022

Байден переговорил с Макроном перед его встречей с Путиным

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Джо Байден, байден джо
Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили усилия по сдерживанию России Фото:

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор об усилиях по сдерживанию России. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.

«Президент Джо Байден сегодня разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили продолжающиеся дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в пресс-релизе.

Встреча Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным состоится 7 февраля, передает RT. Макрон назвал главную тему переговоров с Путиным, пишет Life. За предыдущие две недели главы России и Франции провели три телефонных разговора.

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Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор об усилиях по сдерживанию России. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома. «Президент Джо Байден сегодня разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили продолжающиеся дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в пресс-релизе. Встреча Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным состоится 7 февраля, передает RT. Макрон назвал главную тему переговоров с Путиным, пишет Life. За предыдущие две недели главы России и Франции провели три телефонных разговора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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