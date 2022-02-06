Байден переговорил с Макроном перед его встречей с Путиным 07 февраля 2022 в 04:25 Размер текста - 17 + Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили усилия по сдерживанию России Фото: Evan Vucci AP/TASS Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор об усилиях по сдерживанию России. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома. «Президент Джо Байден сегодня разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили продолжающиеся дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в пресс-релизе. Встреча Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным состоится 7 февраля, передает RT. Макрон назвал главную тему переговоров с Путиным, пишет Life . За предыдущие две недели главы России и Франции провели три телефонных разговора. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор об усилиях по сдерживанию России. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома. «Президент Джо Байден сегодня разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили продолжающиеся дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в пресс-релизе. Встреча Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным состоится 7 февраля, передает RT. Макрон назвал главную тему переговоров с Путиным, пишет Life. За предыдущие две недели главы России и Франции провели три телефонных разговора. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям