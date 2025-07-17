Суд отменил приговор свердловчанину, который убил соседа из-за снега

Свердловский областной суд отменил приговор жителю Асбеста Сергею Данилову, который обвиняется в убийстве соседа из-за неубранного снега. Информация об этом размещена в картотеке инстанции.
«Обвинительный приговор отменен. С передачей на новое судебное разбирательство», — говорится в судебной карточке.
Само убийство произошло зимой 2024 года. По версии следствия, Данилов поругался с Сергеем Герасимовым и распылил перцовый баллончик в лицо жене оппонента. Герасимов в ответ ударил Сергея лопатой. Затем пара села в машину, чтобы уехать, но на пути оказался Данилов с охотничьим ружьем. Суд первой инстанции приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима с выплатой компенсации в миллион рублей. Второй судебный круг пройдет опять в Асбесте.
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