Суд отменил приговор свердловчанину, который убил соседа из-за снега

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Сергей Данилов, вероятно, останется в СИЗО Фото:

Свердловский областной суд отменил приговор жителю Асбеста Сергею Данилову, который обвиняется в убийстве соседа из-за неубранного снега. Информация об этом размещена в картотеке инстанции.

«Обвинительный приговор отменен. С передачей на новое судебное разбирательство», — говорится в судебной карточке.

Само убийство произошло зимой 2024 года. По версии следствия, Данилов поругался с Сергеем Герасимовым и распылил перцовый баллончик в лицо жене оппонента. Герасимов в ответ ударил Сергея лопатой. Затем пара села в машину, чтобы уехать, но на пути оказался Данилов с охотничьим ружьем. Суд первой инстанции приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима с выплатой компенсации в миллион рублей. Второй судебный круг пройдет опять в Асбесте.

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Свердловский областной суд отменил приговор жителю Асбеста Сергею Данилову, который обвиняется в убийстве соседа из-за неубранного снега. Информация об этом размещена в картотеке инстанции. «Обвинительный приговор отменен. С передачей на новое судебное разбирательство», — говорится в судебной карточке. Само убийство произошло зимой 2024 года. По версии следствия, Данилов поругался с Сергеем Герасимовым и распылил перцовый баллончик в лицо жене оппонента. Герасимов в ответ ударил Сергея лопатой. Затем пара села в машину, чтобы уехать, но на пути оказался Данилов с охотничьим ружьем. Суд первой инстанции приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима с выплатой компенсации в миллион рублей. Второй судебный круг пройдет опять в Асбесте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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