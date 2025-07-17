Суд отменил приговор свердловчанину, который убил соседа из-за снега

17 июля 2025 в 17:06 Размер текста - 17 +

Сергей Данилов, вероятно, останется в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд отменил приговор жителю Асбеста Сергею Данилову, который обвиняется в убийстве соседа из-за неубранного снега. Информация об этом размещена в картотеке инстанции. «Обвинительный приговор отменен. С передачей на новое судебное разбирательство», — говорится в судебной карточке. Само убийство произошло зимой 2024 года. По версии следствия, Данилов поругался с Сергеем Герасимовым и распылил перцовый баллончик в лицо жене оппонента. Герасимов в ответ ударил Сергея лопатой. Затем пара села в машину, чтобы уехать, но на пути оказался Данилов с охотничьим ружьем. Суд первой инстанции приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима с выплатой компенсации в миллион рублей. Второй судебный круг пройдет опять в Асбесте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отменил приговор жителю Асбеста Сергею Данилову, который обвиняется в убийстве соседа из-за неубранного снега. Информация об этом размещена в картотеке инстанции. «Обвинительный приговор отменен. С передачей на новое судебное разбирательство», — говорится в судебной карточке. Само убийство произошло зимой 2024 года. По версии следствия, Данилов поругался с Сергеем Герасимовым и распылил перцовый баллончик в лицо жене оппонента. Герасимов в ответ ударил Сергея лопатой. Затем пара села в машину, чтобы уехать, но на пути оказался Данилов с охотничьим ружьем. Суд первой инстанции приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима с выплатой компенсации в миллион рублей. Второй судебный круг пройдет опять в Асбесте.