В Госдуме предложили новую налоговую льготу для семейных пар

08 февраля 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы заявил, что сейчас не учитываются общие вклады семейной пары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России нужно повысить до 2 млн рублей сумму вкладов семьи, которая не облагается налогом. С такой инициативой обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной депутат Госдумы Ярослав Нилов. «В целях подготовки проекта закона, предусматривающего освобождение от НДФЛ процентных доходов по совокупным банковским вкладам супругов в размере до 2 млн рублей. Прошу вас дать поручение предоставить информацию о технической возможности организации межбанковского учета вкладов лиц, состоящих в браке, для реализации предлагаемой системы исчисления налога», — цитирует RT обращение Ярослава Нилова. Сейчас процентные доходы физических лиц, которые получены от вкладов в банках на сумму более 1 млн рублей, облагаются налогами. При этом не учитываются положения закона о совместно нажитом имуществе, заявил Нилов. По его словам, у одного супруга может быть вклад на сумму 1,5 млн рублей, а у второго может не быть вклада. Имеющий вклад обязан платить налоги с процентных доходов, хотя фактически вклад общий и у каждого супруга есть менее 1 млн рублей, отметил депутат. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил ввести новую налоговую льготу. От уплаты налога нужно освободить семьи, которые покупают земельные участки в труднодоступных территориях, считает он. Щапов заявил в разговоре с URA.RU, что можно предоставлять такую льготу при приобретении первого участка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России нужно повысить до 2 млн рублей сумму вкладов семьи, которая не облагается налогом. С такой инициативой обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной депутат Госдумы Ярослав Нилов. «В целях подготовки проекта закона, предусматривающего освобождение от НДФЛ процентных доходов по совокупным банковским вкладам супругов в размере до 2 млн рублей. Прошу вас дать поручение предоставить информацию о технической возможности организации межбанковского учета вкладов лиц, состоящих в браке, для реализации предлагаемой системы исчисления налога», — цитирует RT обращение Ярослава Нилова. Сейчас процентные доходы физических лиц, которые получены от вкладов в банках на сумму более 1 млн рублей, облагаются налогами. При этом не учитываются положения закона о совместно нажитом имуществе, заявил Нилов. По его словам, у одного супруга может быть вклад на сумму 1,5 млн рублей, а у второго может не быть вклада. Имеющий вклад обязан платить налоги с процентных доходов, хотя фактически вклад общий и у каждого супруга есть менее 1 млн рублей, отметил депутат. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил ввести новую налоговую льготу. От уплаты налога нужно освободить семьи, которые покупают земельные участки в труднодоступных территориях, считает он. Щапов заявил в разговоре с URA.RU, что можно предоставлять такую льготу при приобретении первого участка.