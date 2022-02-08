Новый мост построят у ледовой арены УГМК в Екатеринбурге

Госэкспертиза одобрила проект благоустройства улицы Народной Воли Фото: Анна Майорова © URA.RU

Госэкспертиза одобрила проект благоустройства улицы Народной воли в Екатеринбурге, в рамках которого будет построен мост через Исеть. Информация опубликована в государственном реестре заключений госэкспертизы.

План благоустройства включает в себя два этапа. «Первый этап: реконструкция участка улицы Народной Воли от улицы Степана Разина до левого берега реки Исеть со строительством очистных сооружений и мостового перехода через реку Исеть», — сообщается в заключении. Второй этап предполагает реконструкцию улицы Народной воли от улицы Степана Разина до улицы 8 Марта.

Ледовую арену УГМК начали строить в 2019 году на месте снесенной телебашни. Свердловская область бесплатно отдала этот нереализованный объект УГМК в то время, как вошла в список учредителей АО «Ледовая Арена» — организации, занимающейся возведением нового стадиона. Парковку для спортобъекта планировали построить на месте недостроенной гостиницы «Дели», которую снесли летом 2021 года. Ранее также сообщалось, что ради нового научно-промышленного центра УГМК в центре Екатеринбурга почти на два года перекроют движение транспорта. Перекрытый участок — улица Февральской революции от пересечения с улицей Антона Валека до дома №5 на Октябрьской площади.

Фото: УГМК

Фото: УГМК

Фото: УГМК

Фото: УГМК

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