08 февраля 2022
07 февраля 2022

В COVID-госпитале в ХМАО произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Уралмаше. Екатеринбург, дым, пожарный, пожар, горящее здание
Из горящего здания эвакуировали 12 человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Лангепасе (ХМАО) 7 февраля в инфекционном корпусе городской больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, произошел пожар. По предварительным данным, причиной послужило короткое замыкание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО.

«7 февраля в 10.48 утра сотрудники вневедомственной охраны прапорщик полиции Андрей Токарев и младший сержант полиции Иван Ерофеев получили сообщение о возгорании в одном из отделений больничного комплекса. Сотрудники незамедлительно прибыли на место и при ступили к эвакуации людей», — рассказал пресс-секретарь. Отмечается, что никто не пострадал.

По сообщению ведомства, из инфекционного госпиталя эвакуировали 12 человек. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются. В департаменте здравоохранения ХМАО прокомментировать ситуацию на момент публикации не смогли, там пообещали URA.RU предоставить разъяснение в ближайшее время. В управлении МЧС журналисту агентства рассказали, что обстоятельства произошедшего пожара и причины сейчас устанавливаются. «Дознаватели выясняют обстоятельства произошедшего и причины. На месте работали три пожарных автомобиля, ликвидация открытого горения заняла восемь минут», — говорят в управлении.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Лангепасе (ХМАО) 7 февраля в инфекционном корпусе городской больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, произошел пожар. По предварительным данным, причиной послужило короткое замыкание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО. «7 февраля в 10.48 утра сотрудники вневедомственной охраны прапорщик полиции Андрей Токарев и младший сержант полиции Иван Ерофеев получили сообщение о возгорании в одном из отделений больничного комплекса. Сотрудники незамедлительно прибыли на место и при ступили к эвакуации людей», — рассказал пресс-секретарь. Отмечается, что никто не пострадал. По сообщению ведомства, из инфекционного госпиталя эвакуировали 12 человек. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются. В департаменте здравоохранения ХМАО прокомментировать ситуацию на момент публикации не смогли, там пообещали URA.RU предоставить разъяснение в ближайшее время. В управлении МЧС журналисту агентства рассказали, что обстоятельства произошедшего пожара и причины сейчас устанавливаются. «Дознаватели выясняют обстоятельства произошедшего и причины. На месте работали три пожарных автомобиля, ликвидация открытого горения заняла восемь минут», — говорят в управлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...