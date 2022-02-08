В COVID-госпитале в ХМАО произошел пожар

09 февраля 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Из горящего здания эвакуировали 12 человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Лангепасе (ХМАО) 7 февраля в инфекционном корпусе городской больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, произошел пожар. По предварительным данным, причиной послужило короткое замыкание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО. «7 февраля в 10.48 утра сотрудники вневедомственной охраны прапорщик полиции Андрей Токарев и младший сержант полиции Иван Ерофеев получили сообщение о возгорании в одном из отделений больничного комплекса. Сотрудники незамедлительно прибыли на место и при ступили к эвакуации людей», — рассказал пресс-секретарь. Отмечается, что никто не пострадал. По сообщению ведомства, из инфекционного госпиталя эвакуировали 12 человек. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются. В департаменте здравоохранения ХМАО прокомментировать ситуацию на момент публикации не смогли, там пообещали URA.RU предоставить разъяснение в ближайшее время. В управлении МЧС журналисту агентства рассказали, что обстоятельства произошедшего пожара и причины сейчас устанавливаются. «Дознаватели выясняют обстоятельства произошедшего и причины. На месте работали три пожарных автомобиля, ликвидация открытого горения заняла восемь минут», — говорят в управлении. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Лангепасе (ХМАО) 7 февраля в инфекционном корпусе городской больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, произошел пожар. По предварительным данным, причиной послужило короткое замыкание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО. «7 февраля в 10.48 утра сотрудники вневедомственной охраны прапорщик полиции Андрей Токарев и младший сержант полиции Иван Ерофеев получили сообщение о возгорании в одном из отделений больничного комплекса. Сотрудники незамедлительно прибыли на место и при ступили к эвакуации людей», — рассказал пресс-секретарь. Отмечается, что никто не пострадал. По сообщению ведомства, из инфекционного госпиталя эвакуировали 12 человек. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются. В департаменте здравоохранения ХМАО прокомментировать ситуацию на момент публикации не смогли, там пообещали URA.RU предоставить разъяснение в ближайшее время. В управлении МЧС журналисту агентства рассказали, что обстоятельства произошедшего пожара и причины сейчас устанавливаются. «Дознаватели выясняют обстоятельства произошедшего и причины. На месте работали три пожарных автомобиля, ликвидация открытого горения заняла восемь минут», — говорят в управлении.