Губернатор ХМАО Кухарук избавился от двух советников предшественницы

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук избавился от двух советников своей предшественницы. Данные о работавших еще при Наталье Комаровой Ольге Закусило и Галине Максимовой исчезли с сайта югорского правительства. На это обратили внимание журналисты URA.RU.
«Летом у главы региона числилось шесть советников. После инаугурации данные о двух советниках: Закусило и Максимовой — убрали с сайта», — отмечают корреспонденты.
Источники в югорском правительстве отмечают, что контракт с советниками губернатора действует до избрания нового главы региона. «Максимова, которой пост советника достался в качестве синекуры после ее ухода с должности вице-губернатора ХМАО и куратора надзорных служб, ушла на пенсию», — уточнил инсайдер.
Ранее URA.RU писало об отставке главы деппрома ХМАО Кирилла Зайцева. Она стала первым кадровым изменением в составе правительства после инаугурации нового губернатора.
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