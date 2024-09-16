16 сентября 2024

Губернатор ХМАО Кухарук избавился от двух советников предшественницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У губернатора ХМАО осталось четыре советника
У губернатора ХМАО осталось четыре советника Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук избавился от двух советников своей предшественницы. Данные о работавших еще при Наталье Комаровой Ольге Закусило и Галине Максимовой исчезли с сайта югорского правительства. На это обратили внимание журналисты URA.RU.

«Летом у главы региона числилось шесть советников. После инаугурации данные о двух советниках: Закусило и Максимовой — убрали с сайта», — отмечают корреспонденты.

Источники в югорском правительстве отмечают, что контракт с советниками губернатора действует до избрания нового главы региона. «Максимова, которой пост советника достался в качестве синекуры после ее ухода с должности вице-губернатора ХМАО и куратора надзорных служб, ушла на пенсию», — уточнил инсайдер.

Ранее URA.RU писало об отставке главы деппрома ХМАО Кирилла Зайцева. Она стала первым кадровым изменением в составе правительства после инаугурации нового губернатора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук избавился от двух советников своей предшественницы. Данные о работавших еще при Наталье Комаровой Ольге Закусило и Галине Максимовой исчезли с сайта югорского правительства. На это обратили внимание журналисты URA.RU. «Летом у главы региона числилось шесть советников. После инаугурации данные о двух советниках: Закусило и Максимовой — убрали с сайта», — отмечают корреспонденты. Источники в югорском правительстве отмечают, что контракт с советниками губернатора действует до избрания нового главы региона. «Максимова, которой пост советника достался в качестве синекуры после ее ухода с должности вице-губернатора ХМАО и куратора надзорных служб, ушла на пенсию», — уточнил инсайдер. Ранее URA.RU писало об отставке главы деппрома ХМАО Кирилла Зайцева. Она стала первым кадровым изменением в составе правительства после инаугурации нового губернатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...