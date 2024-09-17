17 сентября 2024

В ХМАО косметолог, которая обезобразила клиентку, пыталась оспорить приговор суда

В ХМАО суд оставил в силе приговор косметологу, которая обезобразила клиентку
© Служба новостей «URA.RU»
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Судья оставил в силе приговор косметологу, на приеме которого пострадала клиентка
Судья оставил в силе приговор косметологу, на приеме которого пострадала клиентка Фото:

В Сургуте (ХМАО) косметолог, которая обезобразила лицо клиентки из-за оказания медицинских услуг ненадлежащего качества, пыталась обжаловать приговор в три года лишения свободы условно. Сургутский городской суд не согласился с ее доводами и оставил вердикт в силе, передает пресс-служба прокуратуры Югры.

«Осужденная обжаловала приговор, настаивая на своей невиновности. Суд, не согласившись с доводами жалобы, оставил решение Сургутского городского суда без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщается на сайте ведомства.

Осужденная с мая по июль 2020 года оказывала медицинские услуги, не имея должного образования и лицензии. Одной из клиенток во время процедур она занесла инфекцию, из-за которой у женщины начались осложнения, расцененные экспертами как тяжкий вред здоровью. Суд приговорил сургутянку к трем годам лишения свободы условно, штрафу в 100 тысяч рублей и лишил права работать в сфере оказания косметологических услуг на два года и 11 месяцев.

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В Сургуте (ХМАО) косметолог, которая обезобразила лицо клиентки из-за оказания медицинских услуг ненадлежащего качества, пыталась обжаловать приговор в три года лишения свободы условно. Сургутский городской суд не согласился с ее доводами и оставил вердикт в силе, передает пресс-служба прокуратуры Югры. «Осужденная обжаловала приговор, настаивая на своей невиновности. Суд, не согласившись с доводами жалобы, оставил решение Сургутского городского суда без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщается на сайте ведомства. Осужденная с мая по июль 2020 года оказывала медицинские услуги, не имея должного образования и лицензии. Одной из клиенток во время процедур она занесла инфекцию, из-за которой у женщины начались осложнения, расцененные экспертами как тяжкий вред здоровью. Суд приговорил сургутянку к трем годам лишения свободы условно, штрафу в 100 тысяч рублей и лишил права работать в сфере оказания косметологических услуг на два года и 11 месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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