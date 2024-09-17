В ХМАО косметолог, которая обезобразила клиентку, пыталась оспорить приговор суда

В Сургуте (ХМАО) косметолог, которая обезобразила лицо клиентки из-за оказания медицинских услуг ненадлежащего качества, пыталась обжаловать приговор в три года лишения свободы условно. Сургутский городской суд не согласился с ее доводами и оставил вердикт в силе, передает пресс-служба прокуратуры Югры.
«Осужденная обжаловала приговор, настаивая на своей невиновности. Суд, не согласившись с доводами жалобы, оставил решение Сургутского городского суда без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщается на сайте ведомства.
Осужденная с мая по июль 2020 года оказывала медицинские услуги, не имея должного образования и лицензии. Одной из клиенток во время процедур она занесла инфекцию, из-за которой у женщины начались осложнения, расцененные экспертами как тяжкий вред здоровью. Суд приговорил сургутянку к трем годам лишения свободы условно, штрафу в 100 тысяч рублей и лишил права работать в сфере оказания косметологических услуг на два года и 11 месяцев.
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