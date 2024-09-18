Губернатору Ямало-Ненецкого АО Дмитрию Артюхову пришлось пропустить деловой завтрак с главой Тюменской области Александром Моором и губернатором ХМАО Русланом Кухаруком. В то время, когда главы Югры и Тюмени встретились на полях форума TNF, Артюхов был в пути в ямальский реабилитационный центр «Большой Тараскуль», где сегодня открывается новый корпус, сообщил агентству источник в политических кругах Ямала.
«У губернатора очень плотный график, сперва он откроет новый корпус в „Большом Тараскуле“, а после приедет на форум», — рассказал агентству собеседник. Ожидается, что Дмитрий Артюхов прибудет на форум TNF во второй половине дня.
Агентство запросило комментарий у пресс-службы правительства ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.
Корпус центра «Большой Тараскуль», которым владеет правительство ЯНАО, реконструируют с 2022 года. На выполнение работ выделено более одного миллиарда рублей. Заказчиком выступил тюменский УКС — за выполнение работ взялась компания «Стройимпульс», которой владеет депутат гордумы Ишима (тюменская область) Игорь Олейников.
Форум TNF проходит в столице Тюменской области с 16 по 19 сентября. Как ранее сообщало URA.RU на деловом завтраке в рамках форума к главам Тюменской области и ХМАО Александру Моору и Руслану Кухаруку присоединились федеральные министры.
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