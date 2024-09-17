Врачи из ХМАО раскрыли, что будет, если съесть арбуз вместе с косточками

Врачи сургутской окружной клинической больницы развеяли миф о том, что арбузные косточки могут вызвать аппендицит. Семечки не опасны для здоровья человека, но могут вызвать вздутие живота. Об этом сообщили в telegram-канале СОКБ.
«Есть миф, что семечки могут вызвать аппендицит. Но исследования показывают, что это маловероятно. Основные причины аппендицита связаны с инфекциями или закупоркой аппендикса. Если вы случайно съедите несколько семечек арбуза, они пройдут через организм, как и жевательная резинка. Однако если у вас чувствительный желудок и вы съедите много семечек, это может вызвать дискомфорт, например, вздутие живота», — следует из сообщения.
Медики отметили, что арбузные косточки даже могут быть полезны для организма. Семечки богаты витаминами и минералами. «Это хороший источник магния. Порция семян в 30 грамм дает организму около 30% ежедневных потребностей в магнии», — добавили в СОКБ.
Ранее URA.RU рассказывало, чем опасны ягоды и фрукты в уличных лавках ХМАО. Например, арбузы, которые продают вдоль дорог, могут впитывать в себя тяжелые металлы из выхлопных газов автомобилей.
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