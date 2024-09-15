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13 сентября 2024

Полицейские из ХМАО ждут повышения зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Полицейским из ХМАО проиндексируют зарплату на 4% Фото:

Сотрудникам УМВД ХМАО в октябре повысят зарплату. Ожидается индексация заработной платы в 4%, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Ожидается ежегодная индексация зарплаты в районе 4%. Она коснется всех сотрудников, независимо от звания и выслуги лет», — сообщил URA.RU инсайдер.

Ко Дню полиции, который празднуется 10 ноября, сотрудники также могут получить фиксированную премию, но решение о ее выплате принимается на федеральном уровне. То же самое касается и выплаты по итогам года, получат ли полицейские дополнительное вознаграждение — станет известно в декабре. По словам инсайдера, ежегодную выплату получают все сотрудники кроме тех, кто имеет дисциплинарные взыскания. Размер ее варьируется в зависимости от выслуги лет, должности и в среднем составляет 50 тысяч рублей.

URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО. В ведомстве журналисту прокомментировали, что данная информация является компетенцией МВД РФ. Агентство направило запрос в пресс-службу МВД.

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Сотрудникам УМВД ХМАО в октябре повысят зарплату. Ожидается индексация заработной платы в 4%, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Ожидается ежегодная индексация зарплаты в районе 4%. Она коснется всех сотрудников, независимо от звания и выслуги лет», — сообщил URA.RU инсайдер. Ко Дню полиции, который празднуется 10 ноября, сотрудники также могут получить фиксированную премию, но решение о ее выплате принимается на федеральном уровне. То же самое касается и выплаты по итогам года, получат ли полицейские дополнительное вознаграждение — станет известно в декабре. По словам инсайдера, ежегодную выплату получают все сотрудники кроме тех, кто имеет дисциплинарные взыскания. Размер ее варьируется в зависимости от выслуги лет, должности и в среднем составляет 50 тысяч рублей. URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО. В ведомстве журналисту прокомментировали, что данная информация является компетенцией МВД РФ. Агентство направило запрос в пресс-службу МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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