Полицейские из ХМАО ждут повышения зарплаты

Сотрудникам УМВД ХМАО в октябре повысят зарплату. Ожидается индексация заработной платы в 4%, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Ожидается ежегодная индексация зарплаты в районе 4%. Она коснется всех сотрудников, независимо от звания и выслуги лет», — сообщил URA.RU инсайдер.
Ко Дню полиции, который празднуется 10 ноября, сотрудники также могут получить фиксированную премию, но решение о ее выплате принимается на федеральном уровне. То же самое касается и выплаты по итогам года, получат ли полицейские дополнительное вознаграждение — станет известно в декабре. По словам инсайдера, ежегодную выплату получают все сотрудники кроме тех, кто имеет дисциплинарные взыскания. Размер ее варьируется в зависимости от выслуги лет, должности и в среднем составляет 50 тысяч рублей.
URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО. В ведомстве журналисту прокомментировали, что данная информация является компетенцией МВД РФ. Агентство направило запрос в пресс-службу МВД.
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