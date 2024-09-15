Полицейские из ХМАО ждут повышения зарплаты

16 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Полицейским из ХМАО проиндексируют зарплату на 4% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудникам УМВД ХМАО в октябре повысят зарплату. Ожидается индексация заработной платы в 4%, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Ожидается ежегодная индексация зарплаты в районе 4%. Она коснется всех сотрудников, независимо от звания и выслуги лет», — сообщил URA.RU инсайдер. Ко Дню полиции, который празднуется 10 ноября, сотрудники также могут получить фиксированную премию, но решение о ее выплате принимается на федеральном уровне. То же самое касается и выплаты по итогам года, получат ли полицейские дополнительное вознаграждение — станет известно в декабре. По словам инсайдера, ежегодную выплату получают все сотрудники кроме тех, кто имеет дисциплинарные взыскания. Размер ее варьируется в зависимости от выслуги лет, должности и в среднем составляет 50 тысяч рублей. URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО. В ведомстве журналисту прокомментировали, что данная информация является компетенцией МВД РФ. Агентство направило запрос в пресс-службу МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудникам УМВД ХМАО в октябре повысят зарплату. Ожидается индексация заработной платы в 4%, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Ожидается ежегодная индексация зарплаты в районе 4%. Она коснется всех сотрудников, независимо от звания и выслуги лет», — сообщил URA.RU инсайдер. Ко Дню полиции, который празднуется 10 ноября, сотрудники также могут получить фиксированную премию, но решение о ее выплате принимается на федеральном уровне. То же самое касается и выплаты по итогам года, получат ли полицейские дополнительное вознаграждение — станет известно в декабре. По словам инсайдера, ежегодную выплату получают все сотрудники кроме тех, кто имеет дисциплинарные взыскания. Размер ее варьируется в зависимости от выслуги лет, должности и в среднем составляет 50 тысяч рублей. URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО. В ведомстве журналисту прокомментировали, что данная информация является компетенцией МВД РФ. Агентство направило запрос в пресс-службу МВД.