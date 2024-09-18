Путин намекнул, какой должна быть женщина на посту губернатора

Президент Владимир Путин на IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге признался, какими видит современных женщин — нежными и обаятельными, но способными справляться с колоссальными нагрузками. Однако нагружать женщин губернаторскими заботами Путин пока не спешит — последняя из представительниц слабого пола Наталья Комарова покинула свой пост в этом году. Впрочем, и Комарова, и ее коллеги не видят в этом желания президента облегчить им жизнь. В чем секрет — они раскрыли журналисту URA.RU.
Поприветствовать представительниц политики, бизнеса, общественной сферы из 126 стран мира президент Путин приехал в Таврический дворец. К этому времени участницы форума во главе с его идейным вдохновителем спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко уже успели немного пообщаться, поговорить о своей роли в современном мире, посмотреть парад платьев, сшитых в цветах национальных флагов, познакомиться с некоторыми традициями народов России.
Путина приветствовали не просто стоя, а аплодисментами. «Я вижу, здесь в зале присутствуют и мужчины», — обратил внимание президент, который давно привык к обратным пропорциям.
Немногочисленные мужчины действительно были и в зале, и в холлах дворца. Особенно обратили на себя внимания арабы — своих дам они не выпускали из вида ни на минуту.
В коротком приветствии Путин отметил «колоссальную созидательную роль женщин» в современном мире. По его словам, на форуме собрались «состоявшиеся женщины», с голосом которых «считаются правительства разных стран». Он поблагодарил россиянок «за труд на благо общества и потрясающую энергию созидания». «Уверен, что руководители государств, представленных на форуме, разделяют мои чувства и могут сказать слова благодарности женщинам своих государств. Поскольку жизнь убедительно доказывает: только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии», — отметил президент.
Путин подчеркнул, что в России госполитика строится «на основе Национальной стратегии действий в интересах женщин». «Принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успехов на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой, многодетной семьи.
Сочетать это очень нелегко. Но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными, обладают таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно», — это признание президента вызвало одобрительную улыбку у спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
Женщины в России работают, отметил Путин, почти во всех сферах. Только бизнесом заняты около 6 млн представительниц прекрасного пола. «И в любой профессии их отличает высокая ответственность, стремление во всем дойти до самой сути, проявить творческий подход, учесть все обстоятельства при принятии решений», — заявил Путин.
Акценты, которые звучали на предыдущих женских форумах, в своем сегодняшнем выступлении Путин в целом сохранил. Но в этом году они прозвучали более отчетливо на фоне геополитической перестройки. По словам руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, вряд ли можно было ожидать, что на крупнейшей международной площадке, объединяющей женщин-лидеров из разных стран, президент предложит участницам «вернуться на кухни».
Но его слова об успешности женщин почти во всех сферах особо обратили на себя внимание на фоне дискуссии о женщинах-губернаторах в России — их просто не осталось. Пополнится ли губернаторский корпус представительницами прекрасного пола, журналист URA.RU спрашивал у только-только избранного президента Путина сразу после выборов 18 марта. На тот момент среди глав регионов оставалась единственная женщина — губернатор ХМАО Наталья Комарова. Но вскоре она ушла в отставку, а 9 сентября новый руководитель Югры Руслан Кухарук назначил ее членом Совета Федерации. Комарова стала 36-й женщиной в списке 208 сенаторов.
Сегодня в разговоре с журналистом URA.RU Комарова сказала, что не считает себя последней. «Точно не последняя [женщина-губернатор].
Абсолютно уверена, что преемственность существует, и президент с уважением относится к женщинам, к их возможностям. Без женщин точно не обойдется, — отметила экс-глава ХМАО и добавила: — Неважно, женщина или мужчина занимает пост. Важны компетенции, желание и умение работать».
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова считает, что в России для реализации женщин в любой сфере созданы все условия. Если сейчас нет губернаторов-женщин, значит, «просто не складываются обстоятельства». «У нас же нет задачи — обеспечить какой-то конкретный процент женщин среди глав регионов. Сейчас их нет, завтра их будет много. Измеряться все должно не количеством, а качеством, эффективностью работы любого губернатора, — убеждена сенатор. — Вы посмотрите на общественный сектор, на бизнес-сообщество — активность там не менее значима для государства, чем развитие того или иного региона».
Собеседницы агентства убеждены, что отсутствие женщин в губернаторском корпусе — это не желание президента уберечь их от слишком ответственной работы. По словам сенатора Глебовой, никто женщин не жалеет и не оберегает от сложностей.
«Во-первых, женщины у нас не из тех, кто нуждается в жалости. Во-вторых, у каждой есть понимание, что работать нужно там, где комфортнее не с точки зрения себя любимой, а с точки зрения осознания того, что у меня получится лучше — это ведь служение, включение, ответственность за гуманитарную сферу жизни, где женщины у нас более востребованы», — отметила Любовь Глебова.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова тоже склоняется к тому, что в любой сфере прежде всего должны быть профессионалы, и не важно какого они пола. Вместе с тем она признает, что женщинам пробиться в этой жизни сложнее. «Востребованность именно в женских качествах, связанных и с милосердием, и гуманизмом, и умением самоотверженно защищать те ценности, которые на высоте нашей шкалы ценностного ряда, есть. И мне было бы очень приятно видеть продвижение женщин и среди губернаторов. Поскольку женщине труднее занять высокое место в карьере, я считаю, что нам, женщинам, нужно консолидироваться и более активно друг друга поддерживать на этом пути», — сказала Москалькова.
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