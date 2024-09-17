17 сентября 2024

Министр энергетики Цивилев посетил с рабочим визитом Ханты-Мансийск

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Сергей Цивилев прибыл с рабочим визитом в Ханты-Мансийск и посетил технологические центры "Газпромнефть-Хантос"
Сергей Цивилев прибыл с рабочим визитом в Ханты-Мансийск и посетил технологические центры "Газпромнефть-Хантос" Фото:

Министр энергетики РФ Цивилев приехал с рабочим визитом в Ханты-Мансийск. Вместе со статс-секретарем — замминистра финансов Алексеем Сазоновым он посетил технологические центры «Газпромнефть-Хантос» и оценил IT-технологии, которые применяются для повышения эффективности нефтедобычи, сообщает telegram-канал Минэнерго России.

«На базе отраслевых лидеров по цифровизации и качеству управления проектами могут быть разработаны новые подходы к развитию всего топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Важно найти разумный баланс между наполнением бюджета, развитием компаний и эффективностью работы ТЭК», — отметил Цивилев.

Министр отметил, что повышению эффективности развития ТЭК уделяется особое внимание согласно Энергостратегии развития России до 2050 года. «Необходимо объединить усилия всех участников топливно-энергетического комплекса и их компетенции для формирования отраслевого заказа», — сказал Цивилев.

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Министр энергетики РФ Цивилев приехал с рабочим визитом в Ханты-Мансийск. Вместе со статс-секретарем — замминистра финансов Алексеем Сазоновым он посетил технологические центры «Газпромнефть-Хантос» и оценил IT-технологии, которые применяются для повышения эффективности нефтедобычи, сообщает telegram-канал Минэнерго России. «На базе отраслевых лидеров по цифровизации и качеству управления проектами могут быть разработаны новые подходы к развитию всего топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Важно найти разумный баланс между наполнением бюджета, развитием компаний и эффективностью работы ТЭК», — отметил Цивилев. Министр отметил, что повышению эффективности развития ТЭК уделяется особое внимание согласно Энергостратегии развития России до 2050 года. «Необходимо объединить усилия всех участников топливно-энергетического комплекса и их компетенции для формирования отраслевого заказа», — сказал Цивилев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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