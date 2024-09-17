Министр энергетики Цивилев посетил с рабочим визитом Ханты-Мансийск

Министр энергетики РФ Цивилев приехал с рабочим визитом в Ханты-Мансийск. Вместе со статс-секретарем — замминистра финансов Алексеем Сазоновым он посетил технологические центры «Газпромнефть-Хантос» и оценил IT-технологии, которые применяются для повышения эффективности нефтедобычи, сообщает telegram-канал Минэнерго России.
«На базе отраслевых лидеров по цифровизации и качеству управления проектами могут быть разработаны новые подходы к развитию всего топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Важно найти разумный баланс между наполнением бюджета, развитием компаний и эффективностью работы ТЭК», — отметил Цивилев.
Министр отметил, что повышению эффективности развития ТЭК уделяется особое внимание согласно Энергостратегии развития России до 2050 года. «Необходимо объединить усилия всех участников топливно-энергетического комплекса и их компетенции для формирования отраслевого заказа», — сказал Цивилев.
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