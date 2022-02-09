Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам намечены на конец марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидаты от партии «Российский общенародный союз» (ее лидер — Сергей Бабурин, соперничавший с Владимиром Путиным на выборах президента РФ в 2018 году) сдали в горизбирком подписные листы, чтобы выдвинуться на довыборы в думу Екатеринбурга по двум округам, Верх-Исетскому №2 и Ленинскому №10. Но им, по данным URA.RU, будет отказано в регистрации.

«Из 18 выдвинутых кандидатов документы на регистрацию представили 16 кандидатов, двое не представили — [самовыдвиженцы Всеволод] Мелехин (округ №2) и [астролог Александра] Секачева (округ №10). Кандидаты от парламентских партий — всего их 12 — планируется, что будут зарегистрированы. Кроме того, подписные листы представили [скандальный экс-депутат гордумы Евгений] Боровик (округ №2), а также [Павел] Навалихин (округ №2) и [Алексей] Гоголев (округ №10) из „Российского общенародного союза“ и самовыдвиженец Кошелева (округ №10)», — рассказал URA.RU председатель горизбиркома Антошин.

По словам источника URA.RU, в действительности Навалихину и Гоголеву откажут в выдвижении. «У них заведомо недостаточное количество подписей», — поделился собеседник, знакомый с ситуацией. На проверку подписей Боровика, который уже развернул агитационную работу в округе, и Кошелевой у горизбиркома уйдет 10 дней.

Довыборы в гордуму намечены на 27 марта, перед этим пройдет десятидневное досрочное голосование. Фаворитами — то есть кандидатами от «Единой России», которым мэрия предоставит админресурс — считаются директора школ, Татьяна Вяткина (округ №2) и Александра Журавлева (№10). Ранее своих кандидатов также назвали «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». Им подписи собирать не нужно.

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