В Свердловской области погиб легендарный силовик

Похороны Михаила Ратникова состоятся 12 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU

В Серове умер бывший руководитель следственного управления местного ОВД Михаил Ратников, который находился на руководящем посту 30 лет. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«9 февраля на 84 году жизни скончался Михаил Ратников. Он прошел нелегкий путь от простого милиционера патрульно-постовой службы до руководителя следственного управления ОВД Серова», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что знакомые характеризовали Ратникова как борца за справедливость, который не боялся брать на себя ответственность и был готов решать самые сложные проблемы.

Родные и близкие смогут проститься с погибшим на церемонии, которая пройдет 12 февраля в Серове. Михаил Ратников возглавлял следственный отдел в ОВД Серова в течение 30 лет. Он был удостоен ряда наград. В том числе нагрудные знаки «Отличник милиции», три медали МВД РФ «За отличие в службе», а также юбилейные награды. Руководство свердловского главка полиции и его коллеги выразили соболезнования родным и близким силовика.