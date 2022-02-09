09 февраля 2022

В Свердловской области погиб легендарный силовик

© Служба новостей «URA.RU»
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День подразделений специального назначения. Магнитогорск, гвоздики, память, траур, цветы
Похороны Михаила Ратникова состоятся 12 февраля Фото:

В Серове умер бывший руководитель следственного управления местного ОВД Михаил Ратников, который находился на руководящем посту 30 лет. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«9 февраля на 84 году жизни скончался Михаил Ратников. Он прошел нелегкий путь от простого милиционера патрульно-постовой службы до руководителя следственного управления ОВД Серова», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что знакомые характеризовали Ратникова как борца за справедливость, который не боялся брать на себя ответственность и был готов решать самые сложные проблемы.

Родные и близкие смогут проститься с погибшим на церемонии, которая пройдет 12 февраля в Серове. Михаил Ратников возглавлял следственный отдел в ОВД Серова в течение 30 лет. Он был удостоен ряда наград. В том числе нагрудные знаки «Отличник милиции», три медали МВД РФ «За отличие в службе», а также юбилейные награды. Руководство свердловского главка полиции и его коллеги выразили соболезнования родным и близким силовика.

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В Серове умер бывший руководитель следственного управления местного ОВД Михаил Ратников, который находился на руководящем посту 30 лет. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «9 февраля на 84 году жизни скончался Михаил Ратников. Он прошел нелегкий путь от простого милиционера патрульно-постовой службы до руководителя следственного управления ОВД Серова», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что знакомые характеризовали Ратникова как борца за справедливость, который не боялся брать на себя ответственность и был готов решать самые сложные проблемы. Родные и близкие смогут проститься с погибшим на церемонии, которая пройдет 12 февраля в Серове. Михаил Ратников возглавлял следственный отдел в ОВД Серова в течение 30 лет. Он был удостоен ряда наград. В том числе нагрудные знаки «Отличник милиции», три медали МВД РФ «За отличие в службе», а также юбилейные награды. Руководство свердловского главка полиции и его коллеги выразили соболезнования родным и близким силовика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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