10 февраля 2022
09 февраля 2022

В Сургуте хирурги спасли сотрудников офиса, раненных мигрантом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, хирургия, операция, медицина, врач, больница, хирург, медик, медицинская одежда, имплантация стимулятора
Хирурги Сургутской травмбольницы спасли двух тяжелораненых пациентов Фото:

В Сургутской травмбольнице хирургам удалось спасти двух мужчин, раненных ножом. Оба пациента находились в тяжелом состоянии после инцидента в офисе гостиницы «Маяк», где на них напал мигрант.

«Сразу двое молодых мужчин в тяжелом состоянии оказались в операционной хирургического отделения травмбольницы. За жизнь пациента с проникающим ранением грудной клетки врачи опасались больше всего. Другого мужчину доставили с ранением в живот», — сказали в пресс-службе «Сургутской клинической травматологической больницы». Оба пациента остались живы и уже переведены из реанимации в палаты.

Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту агентства, что доставленные в больницу мужчины оказались сотрудниками офиса в гостинице «Маяк» в Сургуте. Их ранил вооруженный ножом мигрант.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте при оформлении документов на сдачу экзамена в УФМС мигрант с ножом напал на сотрудников офиса. Мужчина говорил по телефону и громко ругался, а после замечания ранил двух работников и попытался скрыться.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Сургутской травмбольнице хирургам удалось спасти двух мужчин, раненных ножом. Оба пациента находились в тяжелом состоянии после инцидента в офисе гостиницы «Маяк», где на них напал мигрант. «Сразу двое молодых мужчин в тяжелом состоянии оказались в операционной хирургического отделения травмбольницы. За жизнь пациента с проникающим ранением грудной клетки врачи опасались больше всего. Другого мужчину доставили с ранением в живот», — сказали в пресс-службе «Сургутской клинической травматологической больницы». Оба пациента остались живы и уже переведены из реанимации в палаты. Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту агентства, что доставленные в больницу мужчины оказались сотрудниками офиса в гостинице «Маяк» в Сургуте. Их ранил вооруженный ножом мигрант. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте при оформлении документов на сдачу экзамена в УФМС мигрант с ножом напал на сотрудников офиса. Мужчина говорил по телефону и громко ругался, а после замечания ранил двух работников и попытался скрыться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...