В Сургуте хирурги спасли сотрудников офиса, раненных мигрантом

В Сургутской травмбольнице хирургам удалось спасти двух мужчин, раненных ножом. Оба пациента находились в тяжелом состоянии после инцидента в офисе гостиницы «Маяк», где на них напал мигрант.
«Сразу двое молодых мужчин в тяжелом состоянии оказались в операционной хирургического отделения травмбольницы. За жизнь пациента с проникающим ранением грудной клетки врачи опасались больше всего. Другого мужчину доставили с ранением в живот», — сказали в пресс-службе «Сургутской клинической травматологической больницы». Оба пациента остались живы и уже переведены из реанимации в палаты.
Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту агентства, что доставленные в больницу мужчины оказались сотрудниками офиса в гостинице «Маяк» в Сургуте. Их ранил вооруженный ножом мигрант.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте при оформлении документов на сдачу экзамена в УФМС мигрант с ножом напал на сотрудников офиса. Мужчина говорил по телефону и громко ругался, а после замечания ранил двух работников и попытался скрыться.
В Сургутской травмбольнице хирургам удалось спасти двух мужчин, раненных ножом. Оба пациента находились в тяжелом состоянии после инцидента в офисе гостиницы «Маяк», где на них напал мигрант. «Сразу двое молодых мужчин в тяжелом состоянии оказались в операционной хирургического отделения травмбольницы. За жизнь пациента с проникающим ранением грудной клетки врачи опасались больше всего. Другого мужчину доставили с ранением в живот», — сказали в пресс-службе «Сургутской клинической травматологической больницы». Оба пациента остались живы и уже переведены из реанимации в палаты. Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту агентства, что доставленные в больницу мужчины оказались сотрудниками офиса в гостинице «Маяк» в Сургуте. Их ранил вооруженный ножом мигрант. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте при оформлении документов на сдачу экзамена в УФМС мигрант с ножом напал на сотрудников офиса. Мужчина говорил по телефону и громко ругался, а после замечания ранил двух работников и попытался скрыться.