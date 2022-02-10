В Сургуте хирурги спасли сотрудников офиса, раненных мигрантом

11 февраля 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Хирурги Сургутской травмбольницы спасли двух тяжелораненых пациентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургутской травмбольнице хирургам удалось спасти двух мужчин, раненных ножом. Оба пациента находились в тяжелом состоянии после инцидента в офисе гостиницы «Маяк», где на них напал мигрант. «Сразу двое молодых мужчин в тяжелом состоянии оказались в операционной хирургического отделения травмбольницы. За жизнь пациента с проникающим ранением грудной клетки врачи опасались больше всего. Другого мужчину доставили с ранением в живот», — сказали в пресс-службе «Сургутской клинической травматологической больницы». Оба пациента остались живы и уже переведены из реанимации в палаты. Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту агентства, что доставленные в больницу мужчины оказались сотрудниками офиса в гостинице «Маяк» в Сургуте. Их ранил вооруженный ножом мигрант. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте при оформлении документов на сдачу экзамена в УФМС мигрант с ножом напал на сотрудников офиса. Мужчина говорил по телефону и громко ругался, а после замечания ранил двух работников и попытался скрыться. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Сургутской травмбольнице хирургам удалось спасти двух мужчин, раненных ножом. Оба пациента находились в тяжелом состоянии после инцидента в офисе гостиницы «Маяк», где на них напал мигрант. «Сразу двое молодых мужчин в тяжелом состоянии оказались в операционной хирургического отделения травмбольницы. За жизнь пациента с проникающим ранением грудной клетки врачи опасались больше всего. Другого мужчину доставили с ранением в живот», — сказали в пресс-службе «Сургутской клинической травматологической больницы». Оба пациента остались живы и уже переведены из реанимации в палаты. Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту агентства, что доставленные в больницу мужчины оказались сотрудниками офиса в гостинице «Маяк» в Сургуте. Их ранил вооруженный ножом мигрант. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте при оформлении документов на сдачу экзамена в УФМС мигрант с ножом напал на сотрудников офиса. Мужчина говорил по телефону и громко ругался, а после замечания ранил двух работников и попытался скрыться.