Мурашко: вакцинация от COVID не влияет на зачатие ребенка

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Михаил Мурашко призвал граждан вакцинироваться на этапе планирования семьи Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинация от COVID-19 не влияет на репродуктивные функции мужчин и женщин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. При этом коронавирус может осложнить течение беременности и ее исход. По словам министра, единственная возможность избежать негативных последствий — это прививка.

«Новая коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности и ее исход. На сегодняшний день вакцинация — это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19. Полученные данные сегодня говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцины от ковида на репродуктивную функцию мужчин и женщин», — цитирует Михаила Мурашко ТАСС.

Глава Минздрава РФ призвал приложить усилия для своевременной вакцинации граждан на этапе планирования семьи. Особое внимание также нужно уделить беременным. По словам Мурашко, коронавирус негативно отражается на показателях материнской смертности.

Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что планировать беременность можно спустя 28 дней после первой дозы прививки от COVID-19. Это срок, когда формируется защитный иммунитет против коронавируса. В Минздраве РФ подчеркнули, что российские вакцины абсолютно безопасны, передает телеканал 360.

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Вакцинация от COVID-19 не влияет на репродуктивные функции мужчин и женщин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. При этом коронавирус может осложнить течение беременности и ее исход. По словам министра, единственная возможность избежать негативных последствий — это прививка. «Новая коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности и ее исход. На сегодняшний день вакцинация — это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19. Полученные данные сегодня говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцины от ковида на репродуктивную функцию мужчин и женщин», — цитирует Михаила Мурашко ТАСС. Глава Минздрава РФ призвал приложить усилия для своевременной вакцинации граждан на этапе планирования семьи. Особое внимание также нужно уделить беременным. По словам Мурашко, коронавирус негативно отражается на показателях материнской смертности. Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что планировать беременность можно спустя 28 дней после первой дозы прививки от COVID-19. Это срок, когда формируется защитный иммунитет против коронавируса. В Минздраве РФ подчеркнули, что российские вакцины абсолютно безопасны, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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