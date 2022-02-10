10 февраля 2022

Эпидемиолог: COVID-19 грозит вызвать задержку в развитии у детей

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Если беременная женщина болеет коронавирусом, то ее ребенок получает меньше кислорода, отметил Александр Горелов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Если женщина перенесла коронавирус во время беременности, то у ребенка в 20% случаев может возникнуть замедление в психическом и физическом развитии. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он уточнил, что эти последствия можно нивелировать, если вовремя обратить внимание на проблему.

«Доказано, что коронавирус вызывает изменение в плаценте. И когда женщина заболевает коронавирусом во время беременности, происходит нарушение плацентарного кровообращения. В результате поступает меньше кислорода и может происходить задержка темпов развития. Замедление темпов развития — как психического, так и физического — у таких детей абсолютно четко прослеживается в 20% случаев», — цитирует Александра Горелова ТАСС.

Эпидемиолог отметил, что последствия можно нивелировать. Для этого нужно вовремя обратить на них внимание и начать проходить реабилитацию.

У детей раннего возраста, которые сами переболели коронавирусом, самым частым осложнением является синдром Кавасаки, рассказал Горелов. Первично заболевание протекает незамеченным. Спустя две-три недели у ребенка повышается температура до 39-40 градусов, поражаются несколько органов и систем, что может привести к реанимации, пояснил эпидемиолог.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что постковидный синдром у детей проявляется в виде высокой температуры и высыпаний на коже. Он может протекать в более тяжелой форме, чем у взрослых. Чаще всего постковидный синдром возникает спустя три месяца после начала болезни и наблюдается у пациента не менее двух месяцев.

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Если женщина перенесла коронавирус во время беременности, то у ребенка в 20% случаев может возникнуть замедление в психическом и физическом развитии. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он уточнил, что эти последствия можно нивелировать, если вовремя обратить внимание на проблему. «Доказано, что коронавирус вызывает изменение в плаценте. И когда женщина заболевает коронавирусом во время беременности, происходит нарушение плацентарного кровообращения. В результате поступает меньше кислорода и может происходить задержка темпов развития. Замедление темпов развития — как психического, так и физического — у таких детей абсолютно четко прослеживается в 20% случаев», — цитирует Александра Горелова ТАСС. Эпидемиолог отметил, что последствия можно нивелировать. Для этого нужно вовремя обратить на них внимание и начать проходить реабилитацию. У детей раннего возраста, которые сами переболели коронавирусом, самым частым осложнением является синдром Кавасаки, рассказал Горелов. Первично заболевание протекает незамеченным. Спустя две-три недели у ребенка повышается температура до 39-40 градусов, поражаются несколько органов и систем, что может привести к реанимации, пояснил эпидемиолог. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что постковидный синдром у детей проявляется в виде высокой температуры и высыпаний на коже. Он может протекать в более тяжелой форме, чем у взрослых. Чаще всего постковидный синдром возникает спустя три месяца после начала болезни и наблюдается у пациента не менее двух месяцев.
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