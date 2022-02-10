Эпидемиолог: COVID-19 грозит вызвать задержку в развитии у детей

11 февраля 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

Если беременная женщина болеет коронавирусом, то ее ребенок получает меньше кислорода, отметил Александр Горелов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Если женщина перенесла коронавирус во время беременности, то у ребенка в 20% случаев может возникнуть замедление в психическом и физическом развитии. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он уточнил, что эти последствия можно нивелировать, если вовремя обратить внимание на проблему. «Доказано, что коронавирус вызывает изменение в плаценте. И когда женщина заболевает коронавирусом во время беременности, происходит нарушение плацентарного кровообращения. В результате поступает меньше кислорода и может происходить задержка темпов развития. Замедление темпов развития — как психического, так и физического — у таких детей абсолютно четко прослеживается в 20% случаев», — цитирует Александра Горелова ТАСС. Эпидемиолог отметил, что последствия можно нивелировать. Для этого нужно вовремя обратить на них внимание и начать проходить реабилитацию. У детей раннего возраста, которые сами переболели коронавирусом, самым частым осложнением является синдром Кавасаки, рассказал Горелов. Первично заболевание протекает незамеченным. Спустя две-три недели у ребенка повышается температура до 39-40 градусов, поражаются несколько органов и систем, что может привести к реанимации, пояснил эпидемиолог. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что постковидный синдром у детей проявляется в виде высокой температуры и высыпаний на коже. Он может протекать в более тяжелой форме, чем у взрослых. Чаще всего постковидный синдром возникает спустя три месяца после начала болезни и наблюдается у пациента не менее двух месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если женщина перенесла коронавирус во время беременности, то у ребенка в 20% случаев может возникнуть замедление в психическом и физическом развитии. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он уточнил, что эти последствия можно нивелировать, если вовремя обратить внимание на проблему. «Доказано, что коронавирус вызывает изменение в плаценте. И когда женщина заболевает коронавирусом во время беременности, происходит нарушение плацентарного кровообращения. В результате поступает меньше кислорода и может происходить задержка темпов развития. Замедление темпов развития — как психического, так и физического — у таких детей абсолютно четко прослеживается в 20% случаев», — цитирует Александра Горелова ТАСС. Эпидемиолог отметил, что последствия можно нивелировать. Для этого нужно вовремя обратить на них внимание и начать проходить реабилитацию. У детей раннего возраста, которые сами переболели коронавирусом, самым частым осложнением является синдром Кавасаки, рассказал Горелов. Первично заболевание протекает незамеченным. Спустя две-три недели у ребенка повышается температура до 39-40 градусов, поражаются несколько органов и систем, что может привести к реанимации, пояснил эпидемиолог. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что постковидный синдром у детей проявляется в виде высокой температуры и высыпаний на коже. Он может протекать в более тяжелой форме, чем у взрослых. Чаще всего постковидный синдром возникает спустя три месяца после начала болезни и наблюдается у пациента не менее двух месяцев.