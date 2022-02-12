При взрыве на пермском заводе пострадали рабочие

Образовавшийся при взрыве пар стал причиной серьезных ожогов машиниста крана (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Березниках (Пермский край) на заводе ВСМПО-АВИСМА двое рабочих получили ожоги. Как рассказали URA.RU в минздраве региона, одна из пострадавших — 50-летняя женщина — в результате производственного взрыва обожгла 50% тела.

«В результате производственного взрыва пострадали два человека. 25-летний мужчина получил термический ожог рук на 6% поверхности тела, 50-летняя женщина — термический ожог 50% поверхности тела и ожог верхних дыхательных путей», — сообщили в ведомстве.

Расследованием ЧП занялась Государственная инспекция труда в Пермском крае. По ее данным, пострадавшая женщина работала машинистом крана. «При извлечении клиньев из стальной изложницы, находившейся на снегу в отсеке отходов потребления, произошло попадание горячего титанового шлака на снег. В результате интенсивного образования пара 50-летний машинист мостового крана получил тяжелую травму — термический ожог», — сообщается на сайте инспекции.

В ведомстве формируют комиссию для расследования несчастного случая. По его результатам будут приняты административные меры, а материалы направят в следственные органы. Получить оперативный комментарий от предприятия пока не удалось. URA.RU направило запрос в корпорацию ВСМПО-АВИСМА.

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