В Нижнем Тагиле осудили военного, который пытался дать взятку ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Апелляция по делу Крашенинникова. Екатеринбург, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд
Суд назначил Пронину крупный штраф Фото:

В Нижнем Тагиле на 1,3 млн рублей оштрафовали офицера войсковой части №73795 Ивана Пронина, который пытался незаконно продать металл, а после этого откупиться от ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

«Иван Пронин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 300 тысяч рублей», — говорится на официальном сайте ведомства. Там отметили, что он пытался вывезти из войсковой части металлические конструкции и кабели, чтобы потом продать их в пункте металлолома.

Когда действия Пронина заметили, он решил дать взятку в 200 тысяч рублей сотрудникам ФСБ, чтобы в его отношении прекратили уголовное преследование. Офицера задержали, когда он передавал первые 40 тысяч.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нижнем Тагиле на 1,3 млн рублей оштрафовали офицера войсковой части №73795 Ивана Пронина, который пытался незаконно продать металл, а после этого откупиться от ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ. «Иван Пронин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 300 тысяч рублей», — говорится на официальном сайте ведомства. Там отметили, что он пытался вывезти из войсковой части металлические конструкции и кабели, чтобы потом продать их в пункте металлолома. Когда действия Пронина заметили, он решил дать взятку в 200 тысяч рублей сотрудникам ФСБ, чтобы в его отношении прекратили уголовное преследование. Офицера задержали, когда он передавал первые 40 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...