В Нижнем Тагиле осудили военного, который пытался дать взятку ФСБ

15 февраля 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Суд назначил Пронину крупный штраф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле на 1,3 млн рублей оштрафовали офицера войсковой части №73795 Ивана Пронина, который пытался незаконно продать металл, а после этого откупиться от ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ. «Иван Пронин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 300 тысяч рублей», — говорится на официальном сайте ведомства. Там отметили, что он пытался вывезти из войсковой части металлические конструкции и кабели, чтобы потом продать их в пункте металлолома. Когда действия Пронина заметили, он решил дать взятку в 200 тысяч рублей сотрудникам ФСБ, чтобы в его отношении прекратили уголовное преследование. Офицера задержали, когда он передавал первые 40 тысяч. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нижнем Тагиле на 1,3 млн рублей оштрафовали офицера войсковой части №73795 Ивана Пронина, который пытался незаконно продать металл, а после этого откупиться от ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ. «Иван Пронин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 300 тысяч рублей», — говорится на официальном сайте ведомства. Там отметили, что он пытался вывезти из войсковой части металлические конструкции и кабели, чтобы потом продать их в пункте металлолома. Когда действия Пронина заметили, он решил дать взятку в 200 тысяч рублей сотрудникам ФСБ, чтобы в его отношении прекратили уголовное преследование. Офицера задержали, когда он передавал первые 40 тысяч.