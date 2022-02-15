Суд разрешил Навальному свидание с женой по просьбе ФСИН

15 февраля 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Юлия Навальная находилась рядом с супругом во время выездного заседания суда в ИК-2 в Покрове Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Лефортовский суд Москвы предоставил оппозиционеру Алексею Навальному (внесен властями РФ в список террористов и экстремистов) внеочередное свидание с супругой Юлией. Соответствующее ходатайство направила ФСИН. Кроме того, сегодня суд рассмотрел новое уголовное дело в отношении Навального — его обвинили в мошенничестве и неуважении к суду. «Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о предоставлении осужденному Алексею Навальному внеочередного свидания с супругой», — передает РАПСИ из зала суда. Жена оппозиционера Юлия Навальная также смогла присутствовать рядом с мужем во время слушания в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области. В отношении Навального ранее возбудили уголовное дело о мошенничестве и неуважении к суду. Его обвиняют в том, что он мог похитить и потратить на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией» (организация ликвидирована, запрещена в РФ, внесена в списки экстремистов и иноагентов). Второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, которая выносила Навальному приговор по делу о клевете на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко. Перед передачей в Лефортовский суд Москвы дела объединили в одного производство. Его рассматривали в формате выездного заседания в ИК-2 Покрова. В результате рассмотрение дела отложили до 21 февраля 2022 года. Навального приговорили к реальному сроку заключения по делу «Ив Роше» в феврале 2021 года. В 2014 году его осудили на 3,5 года условно и назначили ему испытательный срок в пять лет. Из-за того, что Навальный не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, ФСИН попросил заменить ему срок на реальный. Оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Таким образом, новый приговор Навального составил 2,8 года, который он отбывает в колонии под Покровом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лефортовский суд Москвы предоставил оппозиционеру Алексею Навальному (внесен властями РФ в список террористов и экстремистов) внеочередное свидание с супругой Юлией. Соответствующее ходатайство направила ФСИН. Кроме того, сегодня суд рассмотрел новое уголовное дело в отношении Навального — его обвинили в мошенничестве и неуважении к суду. «Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о предоставлении осужденному Алексею Навальному внеочередного свидания с супругой», — передает РАПСИ из зала суда. Жена оппозиционера Юлия Навальная также смогла присутствовать рядом с мужем во время слушания в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области. В отношении Навального ранее возбудили уголовное дело о мошенничестве и неуважении к суду. Его обвиняют в том, что он мог похитить и потратить на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией» (организация ликвидирована, запрещена в РФ, внесена в списки экстремистов и иноагентов). Второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, которая выносила Навальному приговор по делу о клевете на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко. Перед передачей в Лефортовский суд Москвы дела объединили в одного производство. Его рассматривали в формате выездного заседания в ИК-2 Покрова. В результате рассмотрение дела отложили до 21 февраля 2022 года. Навального приговорили к реальному сроку заключения по делу «Ив Роше» в феврале 2021 года. В 2014 году его осудили на 3,5 года условно и назначили ему испытательный срок в пять лет. Из-за того, что Навальный не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, ФСИН попросил заменить ему срок на реальный. Оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Таким образом, новый приговор Навального составил 2,8 года, который он отбывает в колонии под Покровом.