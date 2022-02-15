Пермские тепловые системы отдадут структуре олигарха

Компания ПАО «Т Плюс», подконтрольная бизнесмену Виктору Вексельбергу, получит часть систем отопления в Перми. Городские и краевые власти передадут котельные и центральные тепловые пункты в управление компании по концессионному соглашению. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.
«Правительство Пермского края, администрация города Перми и энергетики ПАО „Т Плюс“ подписали трехстороннее концессионное соглашение о развитии системы теплоснабжения города Перми на 25 лет», — сообщается на сайте. По договору, «Т Плюс» инвестирует в тепловую структуру столицы региона 3,1 млрд рублей.
В управление компании передадут 11 котельных, 44 центральных тепловых пункта (ЦТП), три насосные станции и 370 км магистральных, распределительных и квартальных теплосетей, а также сети ГВС и ХВС, которые ранее принадлежали муниципальному предприятию «ГКТХ». Все это в совокупности обеспечивает подачу тепла в 450 квартир города. Отмечается, что ранее «Т Плюс» уже получило 16 городских котельных по концессионному соглашению, которые обслуживает до сих пор.
Компания ПАО «Т Плюс», подконтрольная бизнесмену Виктору Вексельбергу, получит часть систем отопления в Перми. Городские и краевые власти передадут котельные и центральные тепловые пункты в управление компании по концессионному соглашению. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Правительство Пермского края, администрация города Перми и энергетики ПАО „Т Плюс“ подписали трехстороннее концессионное соглашение о развитии системы теплоснабжения города Перми на 25 лет», — сообщается на сайте. По договору, «Т Плюс» инвестирует в тепловую структуру столицы региона 3,1 млрд рублей. В управление компании передадут 11 котельных, 44 центральных тепловых пункта (ЦТП), три насосные станции и 370 км магистральных, распределительных и квартальных теплосетей, а также сети ГВС и ХВС, которые ранее принадлежали муниципальному предприятию «ГКТХ». Все это в совокупности обеспечивает подачу тепла в 450 квартир города. Отмечается, что ранее «Т Плюс» уже получило 16 городских котельных по концессионному соглашению, которые обслуживает до сих пор.