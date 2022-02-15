15 февраля 2022

Пермские тепловые системы отдадут структуре олигарха

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в Гурзуфской котельной. Екатеринбург, трубы, котельная
«Т Плюс» по соглашению инвестирует в тепловые системы Перми 3,1 млрд рублей Фото:

Компания ПАО «Т Плюс», подконтрольная бизнесмену Виктору Вексельбергу, получит часть систем отопления в Перми. Городские и краевые власти передадут котельные и центральные тепловые пункты в управление компании по концессионному соглашению. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.

«Правительство Пермского края, администрация города Перми и энергетики ПАО „Т Плюс“ подписали трехстороннее концессионное соглашение о развитии системы теплоснабжения города Перми на 25 лет», — сообщается на сайте. По договору, «Т Плюс» инвестирует в тепловую структуру столицы региона 3,1 млрд рублей.

В управление компании передадут 11 котельных, 44 центральных тепловых пункта (ЦТП), три насосные станции и 370 км магистральных, распределительных и квартальных теплосетей, а также сети ГВС и ХВС, которые ранее принадлежали муниципальному предприятию «ГКТХ». Все это в совокупности обеспечивает подачу тепла в 450 квартир города. Отмечается, что ранее «Т Плюс» уже получило 16 городских котельных по концессионному соглашению, которые обслуживает до сих пор.

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Компания ПАО «Т Плюс», подконтрольная бизнесмену Виктору Вексельбергу, получит часть систем отопления в Перми. Городские и краевые власти передадут котельные и центральные тепловые пункты в управление компании по концессионному соглашению. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Правительство Пермского края, администрация города Перми и энергетики ПАО „Т Плюс“ подписали трехстороннее концессионное соглашение о развитии системы теплоснабжения города Перми на 25 лет», — сообщается на сайте. По договору, «Т Плюс» инвестирует в тепловую структуру столицы региона 3,1 млрд рублей. В управление компании передадут 11 котельных, 44 центральных тепловых пункта (ЦТП), три насосные станции и 370 км магистральных, распределительных и квартальных теплосетей, а также сети ГВС и ХВС, которые ранее принадлежали муниципальному предприятию «ГКТХ». Все это в совокупности обеспечивает подачу тепла в 450 квартир города. Отмечается, что ранее «Т Плюс» уже получило 16 городских котельных по концессионному соглашению, которые обслуживает до сих пор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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