Пермские тепловые системы отдадут структуре олигарха

16 февраля 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

«Т Плюс» по соглашению инвестирует в тепловые системы Перми 3,1 млрд рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Компания ПАО «Т Плюс», подконтрольная бизнесмену Виктору Вексельбергу, получит часть систем отопления в Перми. Городские и краевые власти передадут котельные и центральные тепловые пункты в управление компании по концессионному соглашению. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Правительство Пермского края, администрация города Перми и энергетики ПАО „Т Плюс“ подписали трехстороннее концессионное соглашение о развитии системы теплоснабжения города Перми на 25 лет», — сообщается на сайте. По договору, «Т Плюс» инвестирует в тепловую структуру столицы региона 3,1 млрд рублей. В управление компании передадут 11 котельных, 44 центральных тепловых пункта (ЦТП), три насосные станции и 370 км магистральных, распределительных и квартальных теплосетей, а также сети ГВС и ХВС, которые ранее принадлежали муниципальному предприятию «ГКТХ». Все это в совокупности обеспечивает подачу тепла в 450 квартир города. Отмечается, что ранее «Т Плюс» уже получило 16 городских котельных по концессионному соглашению, которые обслуживает до сих пор. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Компания ПАО «Т Плюс», подконтрольная бизнесмену Виктору Вексельбергу, получит часть систем отопления в Перми. Городские и краевые власти передадут котельные и центральные тепловые пункты в управление компании по концессионному соглашению. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Правительство Пермского края, администрация города Перми и энергетики ПАО „Т Плюс“ подписали трехстороннее концессионное соглашение о развитии системы теплоснабжения города Перми на 25 лет», — сообщается на сайте. По договору, «Т Плюс» инвестирует в тепловую структуру столицы региона 3,1 млрд рублей. В управление компании передадут 11 котельных, 44 центральных тепловых пункта (ЦТП), три насосные станции и 370 км магистральных, распределительных и квартальных теплосетей, а также сети ГВС и ХВС, которые ранее принадлежали муниципальному предприятию «ГКТХ». Все это в совокупности обеспечивает подачу тепла в 450 квартир города. Отмечается, что ранее «Т Плюс» уже получило 16 городских котельных по концессионному соглашению, которые обслуживает до сих пор.