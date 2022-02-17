В Свердловской области на день изменили расписание электричек

23 февраля не будут ходить 8 будничных пригородных рейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В День защитника Отечества 23 февраля изменится расписание пригородных электропоездов Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловских железных дорог.

«23 февраля на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. 23 февраля не будут назначены поезда, курсирующие только по рабочим дням, а также будут запущены два дополнительных рейса», — говорится в сообщении. В перечень отмененных на один день маршрутов вошли поезда:

№6823 сообщением Нижний Тагил — Кушва (отправление в 12:23);

№6824 сообщением Кушва — Нижний Тагил (в 15:48);

№6110 сообщением Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (в 08:46);

№6112 сообщением Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (в 17:56);

№6113 сообщением Сысерть — Екатеринбург-Сортировочный (в 07:02);

№6114 сообщением Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (в 20:12);

№6115 сообщением Керамик — Екатеринбург-Сортировочный (в 09:56);

№6461 сообщением Керамик — Нижний Тагил (в 19:02).

Среди добавленных оказались рейс №6471 «Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил» (в 19:45) и туристический рейс «Императорский маршрут» путем следования «Екатеринбург — Алапаевск — Екатеринбург». Совершить поездку можно будет в рамках экскурсионного тура от оператора проекта «Императорский маршрут» длительностью 2 дня/1 ночь.