В Свердловской области на день изменили расписание электричек

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Эстафета огня
23 февраля не будут ходить 8 будничных пригородных рейсов Фото:

В День защитника Отечества 23 февраля изменится расписание пригородных электропоездов Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловских железных дорог.

«23 февраля на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. 23 февраля не будут назначены поезда, курсирующие только по рабочим дням, а также будут запущены два дополнительных рейса», — говорится в сообщении. В перечень отмененных на один день маршрутов вошли поезда:

  • №6823 сообщением Нижний Тагил — Кушва (отправление в 12:23);
  • №6824 сообщением Кушва — Нижний Тагил (в 15:48);
  • №6110 сообщением Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (в 08:46);
  • №6112 сообщением Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (в 17:56);
  • №6113 сообщением Сысерть — Екатеринбург-Сортировочный (в 07:02);
  • №6114 сообщением Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (в 20:12);
  • №6115 сообщением Керамик — Екатеринбург-Сортировочный (в 09:56);
  • №6461 сообщением Керамик — Нижний Тагил (в 19:02).

Среди добавленных оказались рейс №6471 «Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил» (в 19:45) и туристический рейс «Императорский маршрут» путем следования «Екатеринбург — Алапаевск — Екатеринбург». Совершить поездку можно будет в рамках экскурсионного тура от оператора проекта «Императорский маршрут» длительностью 2 дня/1 ночь.

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В День защитника Отечества 23 февраля изменится расписание пригородных электропоездов Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловских железных дорог. «23 февраля на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. 23 февраля не будут назначены поезда, курсирующие только по рабочим дням, а также будут запущены два дополнительных рейса», — говорится в сообщении. В перечень отмененных на один день маршрутов вошли поезда: Среди добавленных оказались рейс №6471 «Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил» (в 19:45) и туристический рейс «Императорский маршрут» путем следования «Екатеринбург — Алапаевск — Екатеринбург». Совершить поездку можно будет в рамках экскурсионного тура от оператора проекта «Императорский маршрут» длительностью 2 дня/1 ночь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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