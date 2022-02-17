В Свердловской области на день изменили расписание электричек

В День защитника Отечества 23 февраля изменится расписание пригородных электропоездов Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловских железных дорог.
«23 февраля на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. 23 февраля не будут назначены поезда, курсирующие только по рабочим дням, а также будут запущены два дополнительных рейса», — говорится в сообщении. В перечень отмененных на один день маршрутов вошли поезда:
- №6823 сообщением Нижний Тагил — Кушва (отправление в 12:23);
- №6824 сообщением Кушва — Нижний Тагил (в 15:48);
- №6110 сообщением Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (в 08:46);
- №6112 сообщением Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (в 17:56);
- №6113 сообщением Сысерть — Екатеринбург-Сортировочный (в 07:02);
- №6114 сообщением Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (в 20:12);
- №6115 сообщением Керамик — Екатеринбург-Сортировочный (в 09:56);
- №6461 сообщением Керамик — Нижний Тагил (в 19:02).
Среди добавленных оказались рейс №6471 «Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил» (в 19:45) и туристический рейс «Императорский маршрут» путем следования «Екатеринбург — Алапаевск — Екатеринбург». Совершить поездку можно будет в рамках экскурсионного тура от оператора проекта «Императорский маршрут» длительностью 2 дня/1 ночь.
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