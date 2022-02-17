17 февраля 2022
16 февраля 2022

Шеф-редактор РБК-Пермь покинул телеканал

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Прессконференция Алексей Грибанов и Александр Филиппов. Пермь, микрофон, россия, рбк пермь
О причинах ухода журналист не сообщил Фото:

Известный тележурналист, ведущий, шеф-редактор телеканала РБК-Пермь Рустам Багизов уволился. Об этом 17 февраля он сообщил в своих социальных сетях в facebook, Instagram и «ВКонтакте».

«Сегодня я покинул РБК-Пермь. 5,5 лет на этом телеканале.10 лет на ТВ. Ответственно заявляю, что моя команда, редакция — это лучшие люди», — написал Рустам Багизов.

О новом месте работы журналист не сообщает. Как и о причинах ухода. При этом указал, что продолжит работать в своих проектах, связанных с бизнесом и коучингом, и сообщил, что готов рассмотреть новые предложения.

В ноябре 2020 года РБК-Пермь покинул генеральный директор и главный редактор телеканала Антон Шибанов. После этого он занял пост главного редактора телекомпании VETTA.

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Известный тележурналист, ведущий, шеф-редактор телеканала РБК-Пермь Рустам Багизов уволился. Об этом 17 февраля он сообщил в своих социальных сетях в facebook, Instagram и «ВКонтакте». «Сегодня я покинул РБК-Пермь. 5,5 лет на этом телеканале.10 лет на ТВ. Ответственно заявляю, что моя команда, редакция — это лучшие люди», — написал Рустам Багизов. О новом месте работы журналист не сообщает. Как и о причинах ухода. При этом указал, что продолжит работать в своих проектах, связанных с бизнесом и коучингом, и сообщил, что готов рассмотреть новые предложения. В ноябре 2020 года РБК-Пермь покинул генеральный директор и главный редактор телеканала Антон Шибанов. После этого он занял пост главного редактора телекомпании VETTA.
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