17 февраля 2022

Свердловчане испугались мужчину на «Волге», пристававшего к детям. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный мужчина предлагал девочке поехать с ним (архивное фото) Фото:

Неизвестный мужчина на тонированной «Волге» испугал жителей поселка Бобровский под Арамилем (Свердловская область), после того как пытался посадить к себе в машину незнакомую школьницу. Об этом сообщили местные жители.

«Моя старшая дочь немного раньше вышла из школы, стояла у бассейна. Подъехал мужчина, был примерно в полутора метрах от нее, начал ей кричать из машины „Девочка, давай я тебя довезу, твои родные просили. Ты же не будешь тут стоять одна?“. Она очень быстро сообразила и убежала», — рассказала жительница в группе «Подслушано Арамиль» в социальной сети «ВКонтакте».

Она отметила, что стекла «Волги» были тонированы. По словам женщины, случай с ее дочкой был не единичным.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Кто-то пригласил ребенка в машину — якобы подвезти. К счастью, ничего не вышло. Заявление поступило, сообщение зарегистрировано, сотрудники уголовного розыска сейчас проводят проверку, устанавливают личность водителя и обстоятельства случившегося», — рассказал Горелых.

Местные жители показали автомобиль, в котором сидел подозрительный мужчина
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Неизвестный мужчина на тонированной «Волге» испугал жителей поселка Бобровский под Арамилем (Свердловская область), после того как пытался посадить к себе в машину незнакомую школьницу. Об этом сообщили местные жители. «Моя старшая дочь немного раньше вышла из школы, стояла у бассейна. Подъехал мужчина, был примерно в полутора метрах от нее, начал ей кричать из машины „Девочка, давай я тебя довезу, твои родные просили. Ты же не будешь тут стоять одна?“. Она очень быстро сообразила и убежала», — рассказала жительница в группе «Подслушано Арамиль» в социальной сети «ВКонтакте». Она отметила, что стекла «Волги» были тонированы. По словам женщины, случай с ее дочкой был не единичным. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Кто-то пригласил ребенка в машину — якобы подвезти. К счастью, ничего не вышло. Заявление поступило, сообщение зарегистрировано, сотрудники уголовного розыска сейчас проводят проверку, устанавливают личность водителя и обстоятельства случившегося», — рассказал Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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