Юрист: кто может получить квартиру от государства

Служебное жилье может получить только тот, у кого нет никакой собственности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Претендовать на служебную квартиру от предприятия могут только те, у кого нет своей собственности. Такое заявление сделала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

«Чаще всего претендовать на квартиры от государства могут врачи, учителя, военнослужащие, судьи, сотрудники МЧС, ФСБ, Росгвардии, МВД, СКР, прокуратуры, Налоговой и Таможенной служб. А также депутаты, дворники, лесники, сотрудники леспромхозов и рыболовецких предприятий», — рассказала она в беседе с журналистами агентства «Прайм».

Однако получить жилье может только тот, у кого нет никакой собственности. Кроме того, жилье нельзя приватизировать, но можно оформить в собственность путем перевода из разряда «служебное» в «муниципальное». Договор социального найма позволяет оформить квартиру в собственность. Работник может и выкупить недвижимость по цене, которая будет существенно ниже рыночной.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что экс-депутатам нужно съехать из служебного жилья. Это объясняется тем, что служебные квартиры депутатам, которые не имеют жилья в Москве, предоставляется до конца срока их полномочий, а он завершается с началом работы нового созыва.