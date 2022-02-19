19 февраля 2022
18 февраля 2022

Пермскую чиновницу уволили с помощью хитрости

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщине удалось восстановить свои права Фото:

Начальника отдела в администрации Большесосновского муниципалитета (Пермский край) уволили с нарушениями. Причина для увольнения была указана некорректно. Женщина через суд смогла восстановить свои права. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

«При реструктуризации администрации сотруднице вручили уведомление о переименовании ее должности и изменении заработной платы. С нововведениями она согласилась и добровольно расписалась в документах. Но через несколько месяцев оказалось, что эта вакансия упраздняется из штата в связи с сокращением. Заявление на перевод на нижестоящую должность она подписывать отказалась. После чего была уволена по п. 7 ч.1 ст. 77 ТК РФ — отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора», — сообщили в ведомстве.

Бывшая чиновница обратилась в суд, посчитав, что в данной ситуации ее должны были уволить из-за сокращения численности или штата работников. Это бы давало ей право на денежную компенсацию. Суд счел требования обоснованными и постановил внести изменения в трудовую книжку, а также выплатить истице 150 тысяч рублей согласно трудовому законодательству.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам Пермской таможни недоплачивали отпускные. Добиваться их пришлось через суд.

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Начальника отдела в администрации Большесосновского муниципалитета (Пермский край) уволили с нарушениями. Причина для увольнения была указана некорректно. Женщина через суд смогла восстановить свои права. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «При реструктуризации администрации сотруднице вручили уведомление о переименовании ее должности и изменении заработной платы. С нововведениями она согласилась и добровольно расписалась в документах. Но через несколько месяцев оказалось, что эта вакансия упраздняется из штата в связи с сокращением. Заявление на перевод на нижестоящую должность она подписывать отказалась. После чего была уволена по п. 7 ч.1 ст. 77 ТК РФ — отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора», — сообщили в ведомстве. Бывшая чиновница обратилась в суд, посчитав, что в данной ситуации ее должны были уволить из-за сокращения численности или штата работников. Это бы давало ей право на денежную компенсацию. Суд счел требования обоснованными и постановил внести изменения в трудовую книжку, а также выплатить истице 150 тысяч рублей согласно трудовому законодательству. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам Пермской таможни недоплачивали отпускные. Добиваться их пришлось через суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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