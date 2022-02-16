Сотрудникам Пермской таможни не доплачивали отпускные

17 февраля 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Бывшим сотрудникам таможни пришлось через суд добиваться положенных выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермской таможне при начислении служащим отпускных или компенсаций за неиспользованный отпуск не учитывали все положенные выплаты. Добиваться их пришлось через суд, рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. «В Перми к Уральскому транспортному прокурору обратился уволенный работник таможни за защитой нарушенных прав на получение всех необходимых выплат. Установлено, что в нарушение закона Пермской таможней расчет отпускных государственным гражданским служащим и начисление компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении производились без учета сумм материального стимулирования», — говорится в telegram-канале транспортной прокуратуры. Представитель надзорного ведомства подал в суд иск в пользу обратившегося к нему таможенника и других его коллег. Суд требования удовлетворил, обязав таможню произвести причитающиеся выплаты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермской таможне при начислении служащим отпускных или компенсаций за неиспользованный отпуск не учитывали все положенные выплаты. Добиваться их пришлось через суд, рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. «В Перми к Уральскому транспортному прокурору обратился уволенный работник таможни за защитой нарушенных прав на получение всех необходимых выплат. Установлено, что в нарушение закона Пермской таможней расчет отпускных государственным гражданским служащим и начисление компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении производились без учета сумм материального стимулирования», — говорится в telegram-канале транспортной прокуратуры. Представитель надзорного ведомства подал в суд иск в пользу обратившегося к нему таможенника и других его коллег. Суд требования удовлетворил, обязав таможню произвести причитающиеся выплаты.