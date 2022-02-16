Сотрудникам Пермской таможни не доплачивали отпускные

В Пермской таможне при начислении служащим отпускных или компенсаций за неиспользованный отпуск не учитывали все положенные выплаты. Добиваться их пришлось через суд, рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
«В Перми к Уральскому транспортному прокурору обратился уволенный работник таможни за защитой нарушенных прав на получение всех необходимых выплат. Установлено, что в нарушение закона Пермской таможней расчет отпускных государственным гражданским служащим и начисление компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении производились без учета сумм материального стимулирования», — говорится в telegram-канале транспортной прокуратуры.
Представитель надзорного ведомства подал в суд иск в пользу обратившегося к нему таможенника и других его коллег. Суд требования удовлетворил, обязав таможню произвести причитающиеся выплаты.
В Пермской таможне при начислении служащим отпускных или компенсаций за неиспользованный отпуск не учитывали все положенные выплаты. Добиваться их пришлось через суд, рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. «В Перми к Уральскому транспортному прокурору обратился уволенный работник таможни за защитой нарушенных прав на получение всех необходимых выплат. Установлено, что в нарушение закона Пермской таможней расчет отпускных государственным гражданским служащим и начисление компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении производились без учета сумм материального стимулирования», — говорится в telegram-канале транспортной прокуратуры. Представитель надзорного ведомства подал в суд иск в пользу обратившегося к нему таможенника и других его коллег. Суд требования удовлетворил, обязав таможню произвести причитающиеся выплаты.