Челябинка получала криптовалюту за закладку наркотиков

Стражи порядка изъяли более 400 грамм наркотиков (фото из архива) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жительница Челябинска распространяла наркотики и получала за это криптовалюту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Жительница Челябинска была задержана в Копейске полицией по подозрению в сбыте наркотических средств с помощью тайников-закладок. Женщине 26 лет и она получала оплату за распространение наркотиков криптовалютой», — заявили в пресс-службе.

Впоследствии челябинка конвертировала криптовалюту в российские рубли и переводила их на банковскую карту. Подозреваемая легализовала свыше 500 тысяч рублей, которые в дальнейшем истратила на личные нужды.

Стражами порядка изъято более 400 грамм наркотических средств растительного и синтетического происхождения. В отношении жительницы Челябинска полиция Копейска возбудила уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В настоящее время женщина заключена под стражу.