21 февраля 2022

Челябинка получала криптовалюту за закладку наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет против введения QR-кодов. Пермь, досмотр, полиция, обыск
Стражи порядка изъяли более 400 грамм наркотиков (фото из архива) Фото:

Жительница Челябинска распространяла наркотики и получала за это криптовалюту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Жительница Челябинска была задержана в Копейске полицией по подозрению в сбыте наркотических средств с помощью тайников-закладок. Женщине 26 лет и она получала оплату за распространение наркотиков криптовалютой», — заявили в пресс-службе.

Впоследствии челябинка конвертировала криптовалюту в российские рубли и переводила их на банковскую карту. Подозреваемая легализовала свыше 500 тысяч рублей, которые в дальнейшем истратила на личные нужды.

Стражами порядка изъято более 400 грамм наркотических средств растительного и синтетического происхождения. В отношении жительницы Челябинска полиция Копейска возбудила уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В настоящее время женщина заключена под стражу.

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Жительница Челябинска распространяла наркотики и получала за это криптовалюту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Жительница Челябинска была задержана в Копейске полицией по подозрению в сбыте наркотических средств с помощью тайников-закладок. Женщине 26 лет и она получала оплату за распространение наркотиков криптовалютой», — заявили в пресс-службе. Впоследствии челябинка конвертировала криптовалюту в российские рубли и переводила их на банковскую карту. Подозреваемая легализовала свыше 500 тысяч рублей, которые в дальнейшем истратила на личные нужды. Стражами порядка изъято более 400 грамм наркотических средств растительного и синтетического происхождения. В отношении жительницы Челябинска полиция Копейска возбудила уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В настоящее время женщина заключена под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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