Челябинскую риэлтора осудят за кражу 12 млн рублей по схеме с маткапиталом

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении риэлтора, обвиняемой в хищении средств материнского капитала. Женщина организовала преступную схему с фиктивными займами, нанеся ущерб Социальному фонду России на сумму свыше 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Действуя группой лиц, риелтор вступила в сговор с директором кредитного потребительского кооператива „Оптима Капиталь“, и оказывала содействие женщинам, желающим получить средства маткапитала не по условиям законодательства. С ними заключались фиктивные договоры займа, после чего деньги выдавались якобы для улучшения жилищных условий. Фиктивные документы для получения выплат передавались в отделение Социального фонда РФ», — уточнили подробности в главке.
По данным следствия, с мая 2019 по август 2023 года риэлтор организовала 24 эпизода мошенничества и одно покушение на хищение в рамках нацпроекта «Демография». Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Материалы дела направлены в Центральный райсуд Челябинска.
В ведомстве также отметили, что директор «Оптима Капиталь» уже осужден судом. Преступления предотвращены совместными усилиями УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области.
