Банк посоветовал тюменцам снимать наличность из-за санкций

Клиенты «Промсвязьбанка» в Тюмени получают СМС с предупреждением о том, что находящимся за рубежом следует снять наличные, так как из-за санкций операции по картам могут стать недоступны. Сообщение в редакцию URA.RU перенаправила одна из жительниц города.
«В связи с введением блокирующих санкций со стороны США и Великобритании по картам Visa и MasterCard могут быть недоступны операции за пределами РФ, а также могут не работать сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Если вы находитесь за пределами РФ, рекомендуем вам снять необходимые средства с карты ПСБ», — такое сообщение получила тюменка, клиентка «Промсвязьбанка».
В пресс-службе банка также сообщили о возможных проблемах. По информации на сайте кредитного учреждения, введение ограничений было ожидаемым и банк к ним подготовился. Сейчас он работает в штатном режиме, однако введение санкций накладывает ряд ограничений на операции в иностранной валюте, в том числе на сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карт за рубежом.
Клиенты «Промсвязьбанка» в Тюмени получают СМС с предупреждением о том, что находящимся за рубежом следует снять наличные, так как из-за санкций операции по картам могут стать недоступны. Сообщение в редакцию URA.RU перенаправила одна из жительниц города. «В связи с введением блокирующих санкций со стороны США и Великобритании по картам Visa и MasterCard могут быть недоступны операции за пределами РФ, а также могут не работать сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Если вы находитесь за пределами РФ, рекомендуем вам снять необходимые средства с карты ПСБ», — такое сообщение получила тюменка, клиентка «Промсвязьбанка». В пресс-службе банка также сообщили о возможных проблемах. По информации на сайте кредитного учреждения, введение ограничений было ожидаемым и банк к ним подготовился. Сейчас он работает в штатном режиме, однако введение санкций накладывает ряд ограничений на операции в иностранной валюте, в том числе на сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карт за рубежом. Ранее URA.RU писало, что тюменцы начали массово скупать валюту. Это привело к очередям в банках.