Банк посоветовал тюменцам снимать наличность из-за санкций

Клиентов банка предупредили, что за границей лучше пользоваться наличностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Клиенты «Промсвязьбанка» в Тюмени получают СМС с предупреждением о том, что находящимся за рубежом следует снять наличные, так как из-за санкций операции по картам могут стать недоступны. Сообщение в редакцию URA.RU перенаправила одна из жительниц города.

«В связи с введением блокирующих санкций со стороны США и Великобритании по картам Visa и MasterCard могут быть недоступны операции за пределами РФ, а также могут не работать сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Если вы находитесь за пределами РФ, рекомендуем вам снять необходимые средства с карты ПСБ», — такое сообщение получила тюменка, клиентка «Промсвязьбанка».

В пресс-службе банка также сообщили о возможных проблемах. По информации на сайте кредитного учреждения, введение ограничений было ожидаемым и банк к ним подготовился. Сейчас он работает в штатном режиме, однако введение санкций накладывает ряд ограничений на операции в иностранной валюте, в том числе на сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карт за рубежом.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы начали массово скупать валюту. Это привело к очередям в банках.