Латвия прекращает выдавать визы россиянам и отзывает посла

24 февраля 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Латвия прекратила выдачу виз гражданам РФ, сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс. Рига также отозвала своего посла из Москвы для консультаций. «Учитывая агрессию России на Украине, я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также прекратить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями», — приводит слова Эдгарса Ринкевичса ТАСС. Ранее выдачу виз приостановила Чехия. Кроме того, Прага временно прекратила работу своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Также по решению правительства Чехии были закрыты дипломатические представительства России в Карловых Варах и Брно. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Минобороны РФ начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что они ограничения нанесут серьезный урон промышленности РФ. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны запада создать «антипутинскую коалицию», передает телеканал 360.