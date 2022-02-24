Латвия прекращает выдавать визы россиянам и отзывает посла

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Рига отозвала своего посла из России, заявил Эдгарс Ринкевичс Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Латвия прекратила выдачу виз гражданам РФ, сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс. Рига также отозвала своего посла из Москвы для консультаций.

«Учитывая агрессию России на Украине, я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также прекратить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями», — приводит слова Эдгарса Ринкевичса ТАСС. Ранее выдачу виз приостановила Чехия. Кроме того, Прага временно прекратила работу своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Также по решению правительства Чехии были закрыты дипломатические представительства России в Карловых Варах и Брно.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Минобороны РФ начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что они ограничения нанесут серьезный урон промышленности РФ. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны запада создать «антипутинскую коалицию», передает телеканал 360.

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Латвия прекратила выдачу виз гражданам РФ, сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс. Рига также отозвала своего посла из Москвы для консультаций. «Учитывая агрессию России на Украине, я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также прекратить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями», — приводит слова Эдгарса Ринкевичса ТАСС. Ранее выдачу виз приостановила Чехия. Кроме того, Прага временно прекратила работу своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Также по решению правительства Чехии были закрыты дипломатические представительства России в Карловых Варах и Брно. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Минобороны РФ начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что они ограничения нанесут серьезный урон промышленности РФ. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны запада создать «антипутинскую коалицию», передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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