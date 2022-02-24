В Екатеринбурге умер автор памятника «Седой Урал»

Памятник «Седой Урал» расположен на площади Обороны в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На 72-году жизни скончался уральский скульптор Геворк Геворкян. Об этом в Facebook сообщил хранитель фондов Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов.

«Ушел в вечность скульптор, заслуженный художник России, почетный академик Российской академии художеств, профессор Уральского Архитектурного Университета Геворк Арутюнович Геворкян — автор екатеринбургских памятников Пушкину и „Седой Урал“», — сообщил Сергей Скробов.

Скульптор приложил руку к созданию памятника к 200-летию Александра Пушкина в Литературном квартале Екатеринбурга, памятника академику С. В. Вонсовскому, мемориального комплекса, посвященного участникам Октябрьской революции и гражданской войны.

Гевор Геворкян — почетный член Российской академии художеств и Уральского отделения Лиги защиты культуры, заслуженный художник РФ, член Союза художников РФ. Преподавал в Уральском государственном архитектурно-художественном университете с 1992 года. Скульптор был удостоено звания «Почетный академик Российской академии художеств», являлся лауреатом премии имени В.Н. Татищева и В. де Геннина в области культуры и искусства за создание памятника Александру Пушкину.