24 февраля 2022
23 февраля 2022

В Екатеринбурге умер автор памятника «Седой Урал»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг партии
Памятник «Седой Урал» расположен на площади Обороны в Екатеринбурге Фото:

На 72-году жизни скончался уральский скульптор Геворк Геворкян. Об этом в Facebook сообщил хранитель фондов Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов.

«Ушел в вечность скульптор, заслуженный художник России, почетный академик Российской академии художеств, профессор Уральского Архитектурного Университета Геворк Арутюнович Геворкян — автор екатеринбургских памятников Пушкину и „Седой Урал“», — сообщил Сергей Скробов.

Скульптор приложил руку к созданию памятника к 200-летию Александра Пушкина в Литературном квартале Екатеринбурга, памятника академику С. В. Вонсовскому, мемориального комплекса, посвященного участникам Октябрьской революции и гражданской войны.

Гевор Геворкян — почетный член Российской академии художеств и Уральского отделения Лиги защиты культуры, заслуженный художник РФ, член Союза художников РФ. Преподавал в Уральском государственном архитектурно-художественном университете с 1992 года. Скульптор был удостоено звания «Почетный академик Российской академии художеств», являлся лауреатом премии имени В.Н. Татищева и В. де Геннина в области культуры и искусства за создание памятника Александру Пушкину.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На 72-году жизни скончался уральский скульптор Геворк Геворкян. Об этом в Facebook сообщил хранитель фондов Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов. «Ушел в вечность скульптор, заслуженный художник России, почетный академик Российской академии художеств, профессор Уральского Архитектурного Университета Геворк Арутюнович Геворкян — автор екатеринбургских памятников Пушкину и „Седой Урал“», — сообщил Сергей Скробов. Скульптор приложил руку к созданию памятника к 200-летию Александра Пушкина в Литературном квартале Екатеринбурга, памятника академику С. В. Вонсовскому, мемориального комплекса, посвященного участникам Октябрьской революции и гражданской войны. Гевор Геворкян — почетный член Российской академии художеств и Уральского отделения Лиги защиты культуры, заслуженный художник РФ, член Союза художников РФ. Преподавал в Уральском государственном архитектурно-художественном университете с 1992 года. Скульптор был удостоено звания «Почетный академик Российской академии художеств», являлся лауреатом премии имени В.Н. Татищева и В. де Геннина в области культуры и искусства за создание памятника Александру Пушкину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...