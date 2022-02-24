Наталья Котова внесла компанию в черный список (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время инспекции в Тракторозаводском районе мэр Челябинска Наталья Котова жестко отчитала подрядчика, затянувшего строительство детского сада. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Разговор с подрядчиком ООО „Паритет“ вышел жестким. Наталья Котова сообщила компании, что не хотела бы впредь видеть эту организацию на торгах по строительству социальных объектов Челябинска», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

В мэрии отметили, что детский сад по улице Горького 25а должны были ввести в эксплуатацию в августе 2021 года. Провинившийся подрядчик заверил мэрию, что объект будет сдан во втором квартале текущего года. В администрации заявили, что новые сроки сдачи садика нереалистичные, и начали в отношении ООО «Паритет» претензионную досудебную работу.

Согласно сервису СБИС, стоимость контракта составила 92 млн 654 тысяч рублей. Учредителем строительной фирмы является бизнесмен Борис Юсупов из Башкортостана. URA.RU не удалось дозвонится до компании по телефонам, которые указаны в открытых источниках.

Подрядчик должен был сдать детский сад еще прошлом году Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Стоимость контракта составила более 92 млн рублей Фото: скрин СБИС

Наталья Котова заявила, что в будущем не желает работать с компанией, затянувшей строительство Фото: пресс-служба мэрии Челябинска