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В ХМАО продлили ковидные ограничения и отменили часть запретов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения при посещении ТЦ
В ХМАО продлили ковидные ограничения до 31 марта Фото:

Власти ХМАО продлили действие ряда коронавирусных ограничений до 31 марта. Вместе с этим власти региона приняли решение об отмене ПЦР-тестов для вернувшихся из отпуска сотрудников и ограничений на время строительных работ. Соответствующее постановление губернатора ХМАО Натальи Комаровой опубликовано на сайте властей.

«Продлить до 31 марта 2022 года включительно: приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна», — сказано в постановлении губернатора.

До 31 марта было продлено ограничения на регистрацию актов гражданского состояния по предварительной записи. И одновременное нахождение в здании ЗАГСа не более 8 человек, включая сотрудника. Муниципальным властям рекомендовано отменить выездные брачные мероприятия. Продлили и запрет на посещение торговых центров детьми, не достигшими возраста 14 лет, без сопровождения взрослых.

Перестает действовать запрет на допуск к работе сотрудников, возвращающихся из командировок или отпусков, без результатов ПЦР-тесата. Вместе с этим, постановление отменяет ограничение на строительные, ремонтные и другие работы, нарушающие тишину в рабочие дни (и субботу) с 19.00 часов до 15.00 часов следующего дня.

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Власти ХМАО продлили действие ряда коронавирусных ограничений до 31 марта. Вместе с этим власти региона приняли решение об отмене ПЦР-тестов для вернувшихся из отпуска сотрудников и ограничений на время строительных работ. Соответствующее постановление губернатора ХМАО Натальи Комаровой опубликовано на сайте властей. «Продлить до 31 марта 2022 года включительно: приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна», — сказано в постановлении губернатора. До 31 марта было продлено ограничения на регистрацию актов гражданского состояния по предварительной записи. И одновременное нахождение в здании ЗАГСа не более 8 человек, включая сотрудника. Муниципальным властям рекомендовано отменить выездные брачные мероприятия. Продлили и запрет на посещение торговых центров детьми, не достигшими возраста 14 лет, без сопровождения взрослых. Перестает действовать запрет на допуск к работе сотрудников, возвращающихся из командировок или отпусков, без результатов ПЦР-тесата. Вместе с этим, постановление отменяет ограничение на строительные, ремонтные и другие работы, нарушающие тишину в рабочие дни (и субботу) с 19.00 часов до 15.00 часов следующего дня.
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