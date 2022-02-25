Украинские спортсмены отказались от участия в турнире Кубка мира

25 февраля 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Соревнования пройдут с 3 по 6 марта 2022 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Сборная биатлонистов Украины отказалась выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. Об этом сообщает Федерация биатлона страны. «Федерация биатлона Украины сообщает, что в связи с введением военного положения на территории Украины члены национальной сборной команды по биатлону не будут участвовать ни в каких тренировочных сборах и соревнованиях, речь идет также о последних этапах Кубка мира и Кубка IBU», — говорится в сообщении. Соревнования должны пройти с 3 по 6 марта в финском Контиолахти и в швейцарском Ленцерхайде. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сборная биатлонистов Украины отказалась выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. Об этом сообщает Федерация биатлона страны. «Федерация биатлона Украины сообщает, что в связи с введением военного положения на территории Украины члены национальной сборной команды по биатлону не будут участвовать ни в каких тренировочных сборах и соревнованиях, речь идет также о последних этапах Кубка мира и Кубка IBU», — говорится в сообщении. Соревнования должны пройти с 3 по 6 марта в финском Контиолахти и в швейцарском Ленцерхайде. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.