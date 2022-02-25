Украинские спортсмены отказались от участия в турнире Кубка мира

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Заключительный этап кубка мира по биатлону. Тюмень, фуркад мартен, кубок мира
Соревнования пройдут с 3 по 6 марта 2022 года Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Сборная биатлонистов Украины отказалась выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. Об этом сообщает Федерация биатлона страны.

«Федерация биатлона Украины сообщает, что в связи с введением военного положения на территории Украины члены национальной сборной команды по биатлону не будут участвовать ни в каких тренировочных сборах и соревнованиях, речь идет также о последних этапах Кубка мира и Кубка IBU», — говорится в сообщении. Соревнования должны пройти с 3 по 6 марта в финском Контиолахти и в швейцарском Ленцерхайде.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

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Сборная биатлонистов Украины отказалась выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. Об этом сообщает Федерация биатлона страны. «Федерация биатлона Украины сообщает, что в связи с введением военного положения на территории Украины члены национальной сборной команды по биатлону не будут участвовать ни в каких тренировочных сборах и соревнованиях, речь идет также о последних этапах Кубка мира и Кубка IBU», — говорится в сообщении. Соревнования должны пройти с 3 по 6 марта в финском Контиолахти и в швейцарском Ленцерхайде. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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