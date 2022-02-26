Bloomberg: США готовят санкции против Банка России

США собираются ввести санкции против Центробанка России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Однако официального подтверждения этой информации у издания нет.
«Этот шаг будет направлен на резервы в размере 643 миллиардов долларов, которые Россия накопила перед вторжением на Украину», — пишет Bloomberg. Агентство уточняет, что окончательное решение по этому поводу еще не принято, но администрация Байдена «срочно рассматривает все варианты», чтобы сдержать Россию на Украине. В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома не стали комментировать эту информацию.
США собираются ввести санкции против Центробанка России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Однако официального подтверждения этой информации у издания нет. «Этот шаг будет направлен на резервы в размере 643 миллиардов долларов, которые Россия накопила перед вторжением на Украину», — пишет Bloomberg. Агентство уточняет, что окончательное решение по этому поводу еще не принято, но администрация Байдена «срочно рассматривает все варианты», чтобы сдержать Россию на Украине. В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома не стали комментировать эту информацию. США и страны Евросоюза объявили о новых санкциях в отношении России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, рассматривается отключение России от системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Евросоюз ввел запрет на продажу воздушных судов и запчастей в РФ. Великобритания и США также объявили о намерении ввести санкции против первых лиц России, в том числе президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.