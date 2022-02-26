Bloomberg: США готовят санкции против Банка России

26 февраля 2022 в 21:49 Размер текста - 17 +

США собираются ввести санкции против Центробанка России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Однако официального подтверждения этой информации у издания нет. «Этот шаг будет направлен на резервы в размере 643 миллиардов долларов, которые Россия накопила перед вторжением на Украину», — пишет Bloomberg. Агентство уточняет, что окончательное решение по этому поводу еще не принято, но администрация Байдена «срочно рассматривает все варианты», чтобы сдержать Россию на Украине. В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома не стали комментировать эту информацию. США и страны Евросоюза объявили о новых санкциях в отношении России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, рассматривается отключение России от системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Евросоюз ввел запрет на продажу воздушных судов и запчастей в РФ. Великобритания и США также объявили о намерении ввести санкции против первых лиц России, в том числе президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.