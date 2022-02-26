Bloomberg: США готовят санкции против Банка России

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
США рассматривают новые меры экономического давления на Россию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США собираются ввести санкции против Центробанка России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Однако официального подтверждения этой информации у издания нет.

«Этот шаг будет направлен на резервы в размере 643 миллиардов долларов, которые Россия накопила перед вторжением на Украину», — пишет Bloomberg. Агентство уточняет, что окончательное решение по этому поводу еще не принято, но администрация Байдена «срочно рассматривает все варианты», чтобы сдержать Россию на Украине. В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома не стали комментировать эту информацию.

США и страны Евросоюза объявили о новых санкциях в отношении России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, рассматривается отключение России от системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Евросоюз ввел запрет на продажу воздушных судов и запчастей в РФ. Великобритания и США также объявили о намерении ввести санкции против первых лиц России, в том числе президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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США собираются ввести санкции против Центробанка России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Однако официального подтверждения этой информации у издания нет. «Этот шаг будет направлен на резервы в размере 643 миллиардов долларов, которые Россия накопила перед вторжением на Украину», — пишет Bloomberg. Агентство уточняет, что окончательное решение по этому поводу еще не принято, но администрация Байдена «срочно рассматривает все варианты», чтобы сдержать Россию на Украине. В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома не стали комментировать эту информацию. США и страны Евросоюза объявили о новых санкциях в отношении России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, рассматривается отключение России от системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Евросоюз ввел запрет на продажу воздушных судов и запчастей в РФ. Великобритания и США также объявили о намерении ввести санкции против первых лиц России, в том числе президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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