Евросоюз оставит Россию без самолетов

26 февраля 2022 в 08:32 Размер текста - 17 +

Евросоюз наложил запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования авиакомпаниям РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз ввел запрет на продажу воздушных судов и запчастей в РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение Совета ЕС. «Этот запрет на продажу всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям ухудшит состояние одного из ключевых секторов экономики России… Три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота РФ были построены в ЕС, США и Канаде», — говорится в сообщении Брюсселя. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 24 февраля немецкая марка Audi прекратила отгрузки автомобилей в Россию. Подобные сообщения также поступили от концерна General Motors, Volkswagen, чешской марки Skoda, британской Land Rover. На российский рынок попадут только те автомобили, которые на 24 февраля были уже в пути. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз ввел запрет на продажу воздушных судов и запчастей в РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение Совета ЕС. «Этот запрет на продажу всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям ухудшит состояние одного из ключевых секторов экономики России… Три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота РФ были построены в ЕС, США и Канаде», — говорится в сообщении Брюсселя. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 24 февраля немецкая марка Audi прекратила отгрузки автомобилей в Россию. Подобные сообщения также поступили от концерна General Motors, Volkswagen, чешской марки Skoda, британской Land Rover. На российский рынок попадут только те автомобили, которые на 24 февраля были уже в пути.