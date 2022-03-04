04 марта 2022

В Екатеринбурге собирают акцию в поддержку Путина и военных

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Стрит-арт в поддержку спецоперации на Украине. Екатеринбург
Горожане планируют возложить цветы у Широкореченского мемориала Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Блогеры и неравнодушные граждане в Екатеринбурге организовывают акцию поддержки #своихнебросаем, посвященную российской спецоперации Z на Украине. Информация о сборе всех солидарных горожан распространяется в социальной сети Instagram.

«Сбор с 11:00 до 11:50, 6 марта на площади Кирова перед УрФУ. В 12:00 старт колонны по улице Ленина до Широкореченского мемориального комплекса, возложение гвоздик и расход», — указано в сообщении. Такие посты и stories распространяют блогеры и простые граждане. Среди них — основательница собственного бренда Кристина Долматова, предприниматель Дмитрий Лихачев и другие.

С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации республики, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях российских вооруженных сил. В частности, для этих целей в Польшу прибыл самолет с кибервойсками из США. По мнению источников, задача американских специалистов — подготовка контента о «зверствах» российских войск.

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Блогеры и неравнодушные граждане в Екатеринбурге организовывают акцию поддержки #своихнебросаем, посвященную российской спецоперации Z на Украине. Информация о сборе всех солидарных горожан распространяется в социальной сети Instagram. «Сбор с 11:00 до 11:50, 6 марта на площади Кирова перед УрФУ. В 12:00 старт колонны по улице Ленина до Широкореченского мемориального комплекса, возложение гвоздик и расход», — указано в сообщении. Такие посты и stories распространяют блогеры и простые граждане. Среди них — основательница собственного бренда Кристина Долматова, предприниматель Дмитрий Лихачев и другие. С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации республики, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях российских вооруженных сил. В частности, для этих целей в Польшу прибыл самолет с кибервойсками из США. По мнению источников, задача американских специалистов — подготовка контента о «зверствах» российских войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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