Журналистка из ХМАО умерла во время прямого эфира

05 марта 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, причиной смерти девушки стал оторвавшийся тромб Фото: Александр Мамаев © URA.RU Журналист Кристина Кочерова из телекомпании «Юганск» (Нефтеюганск) умерла во время прямого радиоэфира в возрасте 28 лет. Об этом сообщила телекомпания на странице своей официальной группы в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодняшнее утро стало потрясением для всей нашей телерадиокомпании. Не стало нашей замечательной коллеги, тележурналиста, ведущей новостей и автора проекта „Мама в теме“ Кристины Кочеровой. Она умерла во время прямого эфира на радио», — написано в сообщении. На странице самой Кочеровой ее супруг также разместил сообщение о смерти девушки. Коллега и подруга погибшей Валерия Маркина в разговоре с URA.RU рассказала, что Кочеровой резко стало плохо во время эфира, персонал радиостанции вызвал скорую, но спасти пострадавшую не удалось. «Кристина пришла сегодня на радио для записи своей программы „Мама в теме“ и резко почувствовала себя плохо. По предварительной информации у нее оторвался тромб. Это мгновенная смерть, поэтому врачи уже не могли ничего сделать», — говорит Маркина. Сообщается, что у погибшей остался маленький ребенок. Редакция URA.RU выражает соболезнования семье и коллегам Кристины Кочеровой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Журналист Кристина Кочерова из телекомпании «Юганск» (Нефтеюганск) умерла во время прямого радиоэфира в возрасте 28 лет. Об этом сообщила телекомпания на странице своей официальной группы в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодняшнее утро стало потрясением для всей нашей телерадиокомпании. Не стало нашей замечательной коллеги, тележурналиста, ведущей новостей и автора проекта „Мама в теме“ Кристины Кочеровой. Она умерла во время прямого эфира на радио», — написано в сообщении. На странице самой Кочеровой ее супруг также разместил сообщение о смерти девушки. Коллега и подруга погибшей Валерия Маркина в разговоре с URA.RU рассказала, что Кочеровой резко стало плохо во время эфира, персонал радиостанции вызвал скорую, но спасти пострадавшую не удалось. «Кристина пришла сегодня на радио для записи своей программы „Мама в теме“ и резко почувствовала себя плохо. По предварительной информации у нее оторвался тромб. Это мгновенная смерть, поэтому врачи уже не могли ничего сделать», — говорит Маркина. Сообщается, что у погибшей остался маленький ребенок. Редакция URA.RU выражает соболезнования семье и коллегам Кристины Кочеровой.