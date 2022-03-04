Главный екатеринбургский борец с протестующими получил повышение

Антон Трошин работал с задержанными на незаконных акциях в Екатеринбурге Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга Антон Трошин, который работал с участниками незаконных митингов в городе, перешел на службу в главк полиции Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Трошина перевели из городского УВД в областное главное управление», — сообщил собеседник агентства. Должность, на которую перевелся силовик, была вакантной.

Начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых в разговоре с URA.RU подтвердил информацию. Трошин приступил к исполнению служебных обязанностей.

Ранее Трошин участвовал в судебных заседаниях, связанных с несанкционированными митингами в Екатеринбурге. Он лично работал на резонансных массовых акциях.