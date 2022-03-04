04 марта 2022

Главный екатеринбургский борец с протестующими получил повышение

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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полициейский, шеврон полиция
Антон Трошин работал с задержанными на незаконных акциях в Екатеринбурге Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга Антон Трошин, который работал с участниками незаконных митингов в городе, перешел на службу в главк полиции Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Трошина перевели из городского УВД в областное главное управление», — сообщил собеседник агентства. Должность, на которую перевелся силовик, была вакантной.

Начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых в разговоре с URA.RU подтвердил информацию. Трошин приступил к исполнению служебных обязанностей.

Ранее Трошин участвовал в судебных заседаниях, связанных с несанкционированными митингами в Екатеринбурге. Он лично работал на резонансных массовых акциях.

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Начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга Антон Трошин, который работал с участниками незаконных митингов в городе, перешел на службу в главк полиции Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Трошина перевели из городского УВД в областное главное управление», — сообщил собеседник агентства. Должность, на которую перевелся силовик, была вакантной. Начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых в разговоре с URA.RU подтвердил информацию. Трошин приступил к исполнению служебных обязанностей. Ранее Трошин участвовал в судебных заседаниях, связанных с несанкционированными митингами в Екатеринбурге. Он лично работал на резонансных массовых акциях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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