Главный екатеринбургский борец с протестующими получил повышение

Начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга Антон Трошин, который работал с участниками незаконных митингов в городе, перешел на службу в главк полиции Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Трошина перевели из городского УВД в областное главное управление», — сообщил собеседник агентства. Должность, на которую перевелся силовик, была вакантной.
Начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых в разговоре с URA.RU подтвердил информацию. Трошин приступил к исполнению служебных обязанностей.
Ранее Трошин участвовал в судебных заседаниях, связанных с несанкционированными митингами в Екатеринбурге. Он лично работал на резонансных массовых акциях.
Начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга Антон Трошин, который работал с участниками незаконных митингов в городе, перешел на службу в главк полиции Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Трошина перевели из городского УВД в областное главное управление», — сообщил собеседник агентства. Должность, на которую перевелся силовик, была вакантной. Начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых в разговоре с URA.RU подтвердил информацию. Трошин приступил к исполнению служебных обязанностей. Ранее Трошин участвовал в судебных заседаниях, связанных с несанкционированными митингами в Екатеринбурге. Он лично работал на резонансных массовых акциях.