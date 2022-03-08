Independent: британским военным запретили ехать на Украину

09 марта 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

Британские солдаты будут наказаны за самовольные поездки на Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британским военным запретили самостоятельно выезжать на Украину для участия в столкновениях. Соответствующее заявление сделало министерство обороны Великобритании. «Военнослужащим запрещено отправляться на Украину, вне зависимости, находятся они в увольнении или нет. К тем, кто нарушит приказ, будут применены дисциплинарные и административные меры воздействия», — передает газета Independent со ссылкой на заявление минобороны Соединенного Королевства. Заявление появилось после того, как четыре британских солдата, в том числе 19-летний гвардеец Колдстримского полка, пропали без вести. Предполагается, что они отправились на Украину. Ранее минобороны Британии уже выступало с подобным заявлением. В руководстве британских вооруженных сил считают, что появление их солдат на Украине может привести к серьезному обострению конфликта с Россией. На Украине с 24 февраля по распоряжению президента России Владимира Путина проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации. Она призвана положить конец восьмилетнему противостоянию Киева и республик Донбасса. По словам Путина, у России нет цели оккупировать соседнее государство, главная задача российской армии — защита интересов мирного населения. Согласно данным Минобороны РФ, наносятся точечные удары по военной инфраструктуре, не затрагивающие города и жилые дома. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Британским военным запретили самостоятельно выезжать на Украину для участия в столкновениях. Соответствующее заявление сделало министерство обороны Великобритании. «Военнослужащим запрещено отправляться на Украину, вне зависимости, находятся они в увольнении или нет. К тем, кто нарушит приказ, будут применены дисциплинарные и административные меры воздействия», — передает газета Independent со ссылкой на заявление минобороны Соединенного Королевства. Заявление появилось после того, как четыре британских солдата, в том числе 19-летний гвардеец Колдстримского полка, пропали без вести. Предполагается, что они отправились на Украину. Ранее минобороны Британии уже выступало с подобным заявлением. В руководстве британских вооруженных сил считают, что появление их солдат на Украине может привести к серьезному обострению конфликта с Россией. На Украине с 24 февраля по распоряжению президента России Владимира Путина проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации. Она призвана положить конец восьмилетнему противостоянию Киева и республик Донбасса. По словам Путина, у России нет цели оккупировать соседнее государство, главная задача российской армии — защита интересов мирного населения. Согласно данным Минобороны РФ, наносятся точечные удары по военной инфраструктуре, не затрагивающие города и жилые дома.