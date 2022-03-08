08 марта 2022

Independent: британским военным запретили ехать на Украину

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Приём консульства Британии в Хайяте. Екатеринбург
Британские солдаты будут наказаны за самовольные поездки на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Британским военным запретили самостоятельно выезжать на Украину для участия в столкновениях. Соответствующее заявление сделало министерство обороны Великобритании.

«Военнослужащим запрещено отправляться на Украину, вне зависимости, находятся они в увольнении или нет. К тем, кто нарушит приказ, будут применены дисциплинарные и административные меры воздействия», — передает газета Independent со ссылкой на заявление минобороны Соединенного Королевства.

Заявление появилось после того, как четыре британских солдата, в том числе 19-летний гвардеец Колдстримского полка, пропали без вести. Предполагается, что они отправились на Украину. Ранее минобороны Британии уже выступало с подобным заявлением. В руководстве британских вооруженных сил считают, что появление их солдат на Украине может привести к серьезному обострению конфликта с Россией.

На Украине с 24 февраля по распоряжению президента России Владимира Путина проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации. Она призвана положить конец восьмилетнему противостоянию Киева и республик Донбасса. По словам Путина, у России нет цели оккупировать соседнее государство, главная задача российской армии — защита интересов мирного населения. Согласно данным Минобороны РФ, наносятся точечные удары по военной инфраструктуре, не затрагивающие города и жилые дома.

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Британским военным запретили самостоятельно выезжать на Украину для участия в столкновениях. Соответствующее заявление сделало министерство обороны Великобритании. «Военнослужащим запрещено отправляться на Украину, вне зависимости, находятся они в увольнении или нет. К тем, кто нарушит приказ, будут применены дисциплинарные и административные меры воздействия», — передает газета Independent со ссылкой на заявление минобороны Соединенного Королевства. Заявление появилось после того, как четыре британских солдата, в том числе 19-летний гвардеец Колдстримского полка, пропали без вести. Предполагается, что они отправились на Украину. Ранее минобороны Британии уже выступало с подобным заявлением. В руководстве британских вооруженных сил считают, что появление их солдат на Украине может привести к серьезному обострению конфликта с Россией. На Украине с 24 февраля по распоряжению президента России Владимира Путина проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации. Она призвана положить конец восьмилетнему противостоянию Киева и республик Донбасса. По словам Путина, у России нет цели оккупировать соседнее государство, главная задача российской армии — защита интересов мирного населения. Согласно данным Минобороны РФ, наносятся точечные удары по военной инфраструктуре, не затрагивающие города и жилые дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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