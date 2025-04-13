Более 500 бойцов ВСУ попали в плен ВС РФ в Курской области

В Курской области ВС РФ взяли в плен свыше 500 украинских военнослужащих. Среди пленных также оказался иностранный наемник из Колумбии, сообщают источники в российских силовых структурах.
«Количество военнопленных идет на сотни. На данный момент только на курском направлении сдались в плен свыше 500 „вэсэушников“. Из иностранных наемников был колумбиец Пабло Пуэртес», — передает слова собеседников ТАСС. Там добавили, что зафиксированы случаи, когда целые подразделения ВСУ сдавались в плен вместо выполнения приказов о штурме.
12 апреля бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области. Данный населенный пункт остается одним из последних, контролируемых ВСУ на территории региона.
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