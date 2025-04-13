ВС РФ уничтожили две группы иностранных наемников под Купянском

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Две группы иностранных наемников уничтожены в Харьковской области
Две группы иностранных наемников уничтожены в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Купянском районе под Харьковом были ликвидированы две группы иностранных наемников, входивших в состав одной из бригад украинских войск. Об этом сообщил глава пресс-центра Западной группировки войск российских сил Иван Бигма.

«В Купянском районе в лесном массиве обнаружены и уничтожены две штурмовые группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады», — сказал Бигма. Его слова передает ТАСС. Подробности о проведенной операции не уточняются.

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В Купянском районе под Харьковом были ликвидированы две группы иностранных наемников, входивших в состав одной из бригад украинских войск. Об этом сообщил глава пресс-центра Западной группировки войск российских сил Иван Бигма. «В Купянском районе в лесном массиве обнаружены и уничтожены две штурмовые группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады», — сказал Бигма. Его слова передает ТАСС. Подробности о проведенной операции не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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