ВС РФ уничтожили две группы иностранных наемников под Купянском

Две группы иностранных наемников уничтожены в Харьковской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Купянском районе под Харьковом были ликвидированы две группы иностранных наемников, входивших в состав одной из бригад украинских войск. Об этом сообщил глава пресс-центра Западной группировки войск российских сил Иван Бигма.
«В Купянском районе в лесном массиве обнаружены и уничтожены две штурмовые группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады», — сказал Бигма. Его слова передает ТАСС. Подробности о проведенной операции не уточняются.
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